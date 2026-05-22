2026. május 22. 22:14

Nem Bróker Lajcsi többé a korcsolyázók elnöke

Telegdi Attila lett a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) új elnöke.

A pénteki, zártkörű tisztújító közgyűlésen az előző elnök, Kósa Lajos - aki tizenöt éven át vezette a szövetséget - a szavazás előtt visszalépett.

Kósa még előtte beszédében felidézte elnöksége eredményeit, a mérföldköveket, honnan indult és hová érkezett meg az általa vezetett szövetség.

Visszalépésével Telegdi Attila és Török Zoltán maradt versenyben az elnöki posztért.

Az MOKSZ tájékoztatása szerint Telegdi Attila 19, Török Zoltán pedig 17 voksot kapott. A 36 szavazásra jogosult küldött ötven százaléka, plusz egy szavazat kellett a sikerhez, így a szavazás már az első körben sikert hozott.

Telegdi Attila korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, majd edzőként, később a válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott, és több éven át ő volt a szövetség gyorskorcsolya-ágazati igazgatója. Az utóbbi időben a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem téli sportok csoportjának vezetője, egyetemi adjunktus.

Megválasztották az elnökségi tagokat is a következő négy évre: a megválasztott elnök által javasoltak közül mind a négyen, Nagy-Heidum Bernadett, Egyed Krisztina, Tokaji-Kulcsár Zsófia és Darázs Péter is megkapták az előírt szavazatot, mellettük Elek Attila, Kövér Balázs, Vései Eszter és Tóth Szilárd is tag lett.

Még a tisztújítás előtt a küldöttek elfogadták az előző szezon beszámolóját, a 2025-ös mérleget, a felügyelőbizottság és könyvvizsgáló jelentést, valamint a következő idényre vonatkozó pénzügyi tervet.

Átadták az év sportolója díjakat is. Az év felnőtt női sportolója Somodi Maja, férfi sportolója Moon Wonjun lett, mindketten rövidpályás gyorskorcsolyázók, míg a legjobb felnőttek nem egyéni számában a milánói olimpiai negyedik páros műkorcsolyázók, Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei lettek. Az év utánpótlás sportolójává Sándor Lillát (gyorskorcsolya) és Amschl Kírát (rövidpályás gyorskorcsolya) választották. Az év csapata a Mercs Abigél, Bödei Bálint gyorskorcsolya vegyes váltó lett.

A közgyűlés életműdíjat adományozott Remport Gabriellának, Görgényi Andrásnak és Bathó Ferencnek.

