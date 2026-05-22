Mi hazánkos vezetésű vizsgálóbizottságok is alakulhatnak - bár nem fűlik a foga hozzá a Tiszának

Az Országgyűlés Házbizottságának mai ülésén a Tisza is belátta, hogy a Házszabály szerint az eredeti indítványával szemben nem vezethetik mind az öt vizsgálóbizottságot az ő képviselőik, és mivel a Házszabály szerint paritásos testületekről van szó (3-3 ellenzéki és kormánypárti taggal), a Mi Hazánk szavazatai nélkül várhatóan még beidézni sem lehet pl. az egykori fideszes állami vezetőket, ami elengedhetetlen a szükséges elszámoltatáshoz is - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk frakcióvezető-helyettese. Alább a folytatás.



Házszabályt is módosítanak, hogy több tiszás elnök lehessen

A hatályos Házszabály 24. § (5) szerint épphogy mind az öt vizsgálóbizottságot a Mi Hazánk kéne vezesse, ugyanis a Kormány irányítása alatt álló központi államigazgatási szerv tevékenységét vizsgáló vizsgálóbizottság elnöke az érintett Kormány ellenzékéhez tartozó képviselő – ezt a szabályt módosítanák most úgy, hogy a Tisza is a Fidesz-kormány ellenzékének minősüljön. De még így is jogszerűtlen lenne a Gyermekvédelem Rendszerszintű Válságát Feltáró Vizsgálóbizottság tiszás vezetése, hiszen az már a Tisza-kormány irányítása alatt álló központi államigazgatási szerveket is vizsgálna, így annak ellenzéki elnöke kell legyen még a tervezett új Házszabály szerint is, legfeljebb társelnöke lehet tiszás.

A vizsgálóbizottságok felállítását először a Mi Hazánk kezdeményezte már az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokon, a végrehajtási visszaéléseket és az MNB visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottságokat nevesítve, most pont ez a két első ilyen testület, amit a Tisza benyújtott, bár a Mi Hazánkat nem említette, az általunk vállalt – javadalmazás nélküli – elnöki feladatot sem nekünk indítványozva. Amennyiben módosító javaslatunk szerint mégis Toroczkai László vezetheti a végrehajtó maffiát feltáró vizsgálóbizottságot, s Dúró Dóra legalább a társelnöke lehet gyermekvédelminek, akkor még mindig megmaradna a kétharmados kormánypárti többség a vizsgálóbizottságok elnöki tisztségeiben.

2012-ben még az szerepelt a jogszabályban, hogy a képviselők ötödének indítványára kötelező felállítani egy vizsgálóbizottságot, ezt az ellenzéki jogot eltörölte a Fidesz, de ennek visszaállítását kezdeményezi most a Házszabályban a Mi Hazánk, hogy a Tisza számára kellemetlen ügyeket is ki lehessen vizsgálni a jövőben, mert pl. Ruszin-Szendi Romulusz miniszterjelölti meghallgatásán kiderült, hogy a Honvédség túlárazott beszerzéseit is csak addig firtatnák, míg nem az ő milliárdos szolgálati luxusvillájáról van szó.