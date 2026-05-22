Külföld :: 2026. május 22. 20:15 ::

Ukrajna példájával fenyegette a "barátságtalan" Örményországot az orosz Duma elnöke

Barátságtalan politikát folytat Oroszországgal szemben Nikol Pasinján örmény miniszterelnök - írta Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlament alsóházának elnöke pénteken a Max-csatornáján.

"Az Állami Duma (alsóház) képviselőinek véleménye szerint Örményország miniszterelnöke, Pasinján barátságtalan politikát folytat az Oroszországi Föderációval szemben, cinikusan kihasználva az országunk által biztosított lehetőségeket" - vélekedett a házelnök, aki szerint ez tisztességtelen.

"Mindezt, ahogy korábban már említettem, Ukrajna példáján láthattuk. Ez semmi jóra nem vezet" - tette hozzá. (Az örmények viszont Hegyi-Karabah elvesztésével azt is megtanulták, hogy az oroszok barátságának is korlátozott az értéke - a szerk.)

Vologyin szerint a kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten, kölcsönösen előnyös együttműködésen és a szuverén államok ügyeibe való be nem avatkozáson alapulnak, Oroszország ezeket az elveket alkalmazza a kétoldalú kapcsolatokban.

"Teljesen nyilvánvaló, hogy Oroszország sokat tett azért, hogy Örményország fejlődjön, a többi között az erőforrásaink felhasználásával. Azok az örmény állampolgárok, akik Oroszországba jönnek, itt érvényesülhetnek, segíthetnek a hazájukban maradt rokonoknak és szeretteiknek" - hangsúlyozta.

Alekszandr Overcsuk orosz miniszterelnök-helyettes pénteken Moszkvában újságíróknak azt mondta, senki sem próbálja kizárni Örményországot az Eurázsiai Gazdasági Unióból, sőt, a tagállamok abban érdekeltek, hogy maradjon, de Jerevánnak mielőbb el kell döntenie, hogy közéjük akar-e tartozni vagy az Európai Unióhoz. Mint fogalmazott, "Örményország körül furcsa és nem mindennapi helyzet alakul ki", amikor az örmény vezetők kijelentik, hogy nem akarnak kilépni az Eurázsiai Gazdasági Unióból, ugyanakkor elfogadnak egy törvényt az EU-csatlakozásra irányuló törekvésről.

Overcsuk arra figyelmeztetett, hogy ha Örményország az EU-csatlakozás mellett dönt, akkor Jereván el fog veszíteni bizonyos kedvezményeket, vámok lépnek életbe, és a gázárak is változni fognak. Kijelentette, hogy Moszkva nem örül Jerevánnak az Európai Unió felé történő elmozdulásának, amely egy Oroszországgal szemben ellenséges katonai-politikai blokká válik.

Az orosz agrárfelügyelet (Roszszelhoznadzor) pénteken ideiglenes korlátozásokat vezetett be az Örményországból érkező virágok behozatalára. A hatóság szerint annak ellenére, hogy az örmény élelmiszerbiztonsági hatóság garanciákat nyújtott, folytatódik az Eurázsiai Gazdasági Unióban karantén alá tartozó termékek felderítése. Szergej Dankvert, a hatóság vezetője a Vesztyi televíziós hírműsorban elmondta, hogy a Roszszelhoznadzor nemcsak a virágok, hanem a zöldségek és gyümölcsök tekintetében is problémákat észlel az Örményországból érkező szállítmányokkal kapcsolatban.

Örményországban június 7-én parlamenti választásokat tartanak.

(MTI)