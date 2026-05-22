2026. május 22. 21:32

Nagyon boldog az amerikai katonák miatt a Trumppal "tökéletes kapcsolatot" ápoló lengyel államfő

Megköszönte és "gyakorlati jelentőséggel bíró döntésnek" nevezte Karol Nawrocki lengyel elnök az X-en péntekre virradóra közzétett bejegyzésében, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint további 5000 fővel megnövelik az amerikai haderő létszámát Lengyelországban.

"Köszönöm Trump elnöknek azokat a döntéseket, amelyek gyakorlati jelentőségét ma nagyon világosan látjuk" - fogalmazott Nawrocki.

Aláhúzta: kiáll a lengyel-amerikai szövetség mellett, amely "minden lengyel család és egész Európa biztonságának fontos pillére". "Azok a jó szövetségek, amelyek az együttműködésen, a kölcsönös tiszteleten és közös biztonságunk gondozásán alapulnak" - áll Nawrocki bejegyzésében.

Trump csütörtök éjjel jelentette be, hogy az Egyesült Államok további 5000 fővel megnöveli csapatai létszámát Lengyelországban, mégpedig "az általa büszkén támogatott Karol Nawrocki jelenlegi lengyel elnök sikeres megválasztása, valamint a vele fennálló kapcsolatunk alapján".

Marcin Przydacz, a lengyel elnök külügyi államtitkára az X-en aláhúzta: Nawrocki és Trump "tökéletes kapcsolatai ma békét és biztonságot hoznak".

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter szintén az X-en leszögezte: Trump döntése bizonyítja, hogy "nagyon erősek" a lengyel-amerikai kapcsolatok, és Lengyelország "példaszerű és szilárd szövetségesnek számít".

Trump tavaly májusban fogadta Nawrockit a Fehér Házban, és támogatta őt a lengyel elnökválasztás előtti döntő pillanatban. Szeptemberben ismét fogadta Nawrockit, aki akkor már államfő volt, és jelezte neki, hogy az Egyesült Államok növelni tervezi katonai jelenlétét Lengyelországban, és ígéretet tett az ország védelmének segítésére.

Az Egyesült Államok jelenleg felülvizsgálja, és várakozások szerint csökkenti európai katonai jelenlétét, miután Trump azt követelte, hogy a NATO vállaljon nagyobb szerepet Európa védelmében. Május 1-jén a Pentagon bejelentette 5000 amerikai katona kivonását Németországból. Lengyelország akkor jelezte, hogy kész több amerikai katonát befogadni.

Lengyelországban jelenleg mintegy 10 ezer fős amerikai kontingens állomásozik, részben rotációs, részben állandó jelleggel.

Kosiniak-Kamysz péntek este a közép-lengyelországi Laskban tartott sajtóértekezletén kiemelte: Trump döntése nyomán Lengyelországban az eddiginél több amerikai katona fog állomásozni.

A miniszter annak kapcsán szólalt fel, hogy a laski légibázisra megérkezett az első három az összesen 32 darab F-35-ös amerikai vadászgép közül, amelyek 4,6 milliárd dollár értékű, 2029-ben záruló beszerzéséről Varsó 2020-ban állapodott meg Washingtonnal.

