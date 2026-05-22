2026. május 22. 20:34

Egyhangúlag választották meg a Munkástanácsok új elnökét

Tisztújítást tartott a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a szervezet új elnöke Szabó Imre Szilárd ügyvéd, egyetemi docens lett - közölte a a Munkástanácsok Országos Szövetsége az MTI-vel pénteken.

A szervezet közleménye szerint a tisztújításon megjelent 100 küldött egyhangú döntéssel szavazott bizalmat Szabó Imre Szilárdnak, aki az elmúlt években százas nagyságrendben képviselt eredménnyel munkavállalókat és szakszervezeteket különböző peres és hatósági eljárásokban.

A szövetség jelenleg mintegy 40 ezer tagot és 61 tagszervezetet képvisel, tizenöt nemzetgazdasági ágazatból. Jelentősebb tagszervezetei több területen már felvették a kapcsolatot az új kormány illetékes minisztereivel, az egészségügy területén pedig érdemi érdekegyeztetés is elindult - jelezték.

Hangsúlyozták, hogy a Munkástanácsok Országos Szövetsége országos munkavállalói érdekképviseleti szervezetként konstruktívan áll a következő időszak munkaerőpiacot és munkajogi jogalkotást érintő feladataihoz, egyúttal reményét fejezi ki, hogy a foglalkoztatáspolitika végül megfelelő szakmai súlyt és szerepet kap a létrejövő kormányzati struktúrában.

A küldöttek köszönetüket fejezték ki a leköszönő elnökség munkájáért, különös tekintettel Palkovics Imrére, a rendszerváltás utáni magyar szakszervezeti mozgalom meghatározó szereplőjére, aki 35 éven át vezette a szervezetet.