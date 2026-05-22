Bayer Zsolt felesége lemondott az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói posztjáról

Lemondott posztjáról Bayerné Matusovits Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) főigazgatója, döntését Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta - olvasható a kontroll.hu oldalon.

A hírportál közlése alapján a bejelentést elsőként a Vérlovagok tették közzé közösségi oldalukon, ahol azt írták: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter elfogadta Bayerné Matusovits Andrea lemondását és utódjától azonnali, átfogó vizsgálat lefolytatását várja. A Vérlovagok egy hete léptek a nyilvánosság elé a hazai vérellátás válságos helyzete miatt, akkor a vezetők távozását követelték, míg új közleményükben úgy fogalmaztak, hogy bár követelésük teljesült, további személyi felelősségre vonást is sürgetnek.

A Vérlovagok köszönetet mondott az OVSZ dolgozóinak és saját önkénteseinek, akik szerintük az elmúlt időszakban is igyekeztek fenntartani a rendszer működését. A szervezet már korábban is beszámolt arról, hogy súlyos működési problémák vannak a hazai vérellátásban, állításuk szerint több vérkészítményből is hiány alakult ki és egyes vércsoportok esetében kritikusan alacsony szintre csökkentek a tartalékok - olvasható a hírportálon. Mint írták, az OVSZ ezt vitatta, és azt közölte, hogy nincs veszélyhelyzet.

A Kontroll beszámolója szerint a főigazgató távozása ugyanakkor önmagában nem jelenti a problémák megoldását, a Vérlovagok korábbi információi alapján több vércsoport esetében továbbra is alacsony a vérbank feltöltöttsége, ezért a szolgálat továbbra is várja a véradókat.

Még májusban kinevezhetik az utódját

Az Országos Vérellátó Szolgálat új vezetőjének személyéről már döntés született, kinevezésére lehetőség szerint még ebben a hónapban sor kerül - közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken este.

A miniszter jelezte: elfogadta Bayerné Matusovits Andrea lemondását az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói tisztségéről.

A bejegyzés szerint a szolgálat új vezetőjének egyik legfontosabb feladata az intézmény működésének teljes körű átvilágítása lesz. Ennek részeként kiemelt figyelmet kap a vérplazma-felhasználás rendszere, valamint a vérplazmával kapcsolatos esetleges visszaélések teljes körű feltárása.

"Bayerné dr. Matusovits Andrea biztosított arról, hogy az átadás-átvételben aktívan és konstruktívan részt vesz. Én pedig arról biztosítottam, hogy az átvilágítás szakmai, etikus és korrekt módon történik" - írta Hegedűs Zsolt.

(MTI)