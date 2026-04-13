Háború :: 2026. április 13. 16:42 ::

UNHCR: már mintegy 14 ezer szudáni menekült érkezett Európába

Mintegy 11,6 millió belső menekülttel a világ egyik legnagyobb humanitárius válságát robbantotta ki a szudáni polgárháború az ENSZ hétfőn publikált adatai szerint.

Mamadou Dian Balde, az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) regionális igazgatója Nairobiban arról beszélt, hogy nagyjából 4,5 millió szudáni keresett menedéket a környező afrikai államokban, de a perspektívák hiánya és a már három éve dúló polgárháború miatti bizonytalanság tovább hajtja az embereket. "Az emberek Görögországba, Olaszországba, illetve Spanyolországba mennek" - tette hozzá.

Eddig mintegy 14 ezer menekült érkezett Szudánból Európába a Földközi-tengeren keresztül. Több mint félmillióan a migrációs tranzitállamnak számító Líbiában tartózkodnak.

"Tény, hogy amennyiben nincsenek befektetések a (környező) országokban, amelyek menekülteket fogadnak be - és megosztják, amijük van -, akkor az emberek tovább fognak állni" - mondta Balde röviddel a Berlinben szerdán esedékes harmadik nemzetközi Szudán-konferencia előtt.

"Ha nincs mit veszteniük, akkor mi mást tehetnének?" - fogalmazott a regionális igazgató. Felhívta egyben arra a figyelmet, hogy tévedés azt hinni, hogy a szudáni konfliktus folytatódása nem lesz kihatással a régió többi országnak stabilitására.

A szudáni menekülteket segélyező programok elégtelen finanszírozásával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy aki nem akarja, hogy ezek a menekültek hozzájuk menjenek, azoknak érdemes befektetni a befogadó államokba és az ottani menekültközpontokba. "Akkor csillapítani tudjuk az emberek étvágyát a veszélyes továbbutazásra, és csökkenteni tudjuk annak veszélyét, hogy emberkereskedők kezébe kerüljenek" - tette hozzá.

Balde a menekültek nélkülözésére és a nők és lányok elleni tömeges erőszakra utalva a humanitárius segélyek növelését követelte. "Munkásságom 27 évében nem láttam ehhez foghatót, ilyen masszív emberi jogi jogsértéseket és szexuális erőszakot" - hangsúlyozta.

(MTI)