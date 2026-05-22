Háború :: 2026. május 22. 17:04 ::

Orosz Nyomozó Bizottság: luhanszki iskolát is ért ukrán támadás - az ENSZ BT-t is összehívnák miatta

Elfoglalta a Zaporizzsja megyei Verhnya Tersza települést az orosz hadsereg - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium. /Bővített hír./

A pénteken kiadott heti hadijelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, összesen öt települést elfoglalva, és mintegy 7835 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a május 9-15. közötti időszakban megsemmisített ukrán haditechnikai eszközök között sorolt fel egy német Gepard önjáró légvédelmi rendszert, 103 páncélozott harcjárművet, öt rakéta-sorozatvetőt, 46 irányított légibombát, három amerikai HIMARS-rakétát, egy Flamingo nagy hatótávolságú manőverező robotrepülőgépet, egy Neptun-MD nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 4184 repülőgép típusú drónt és 13 legénység nélküli motorcsónakot. Utóbbiakat a Fekete-tengeren süllyesztették el.

A tárca szerint az orosz hadsereg a héten egy tömeges és öt csoportos csapást mért ukrán hadiüzemekre, katonai célokra használt üzemanyag- és energiaellátási, valamint közlekedési és kikötői infrastrukturális létesítményekre, katonai repülőterekre, csapásmérő drónok és legénység nélküli motorcsónakok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint az ukrán fegyveres alakulatok és a külföldi "zsoldosok" ideiglenes állomáshelyeire.

A minisztérium a nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott csapásokat az oroszországi polgári célpontok elleni "terrortámadásokra" adott válasznak nevezte.

Több régióból jelentettek a helyi hatóságok pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy péntekre virradó éjjel négy repülőgép típusú drón támadta a luhanszki régióban lévő Sztarobilszki Szakközépiskola oktatási épületeit és kollégiumát. Jana Lantratova emberi jogi biztos szerint az objektumban, ahol 86, 14 és 18 év közötti tanuló és egy alkalmazott tartózkodott, négyen életüket vesztették. Az egészségügyi szervek negyvenben nevezték meg a sebesültek számát - tizennégyen közülük nem töltötték be a 18-at -, hármuk állapota súlyos. Négy sebesültet légi mentővel szállítottak Luhanszkba. Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete azt mondta, hogy a dróntámadás csütörtökön helyi idő szerint 22 órától hajnali kettőig tartott. A csapás megismétlésének veszélye miatt a kollégium összeomlott épületénél felfüggesztették a kutató- és mentőmunkálatokat. Lvova-Belova szerint tizennyolcan lehetnek még a romok alatt.

Sztarobilszkben az iskolán kívül adminisztratív épületekben, üzletekben és lakóépületekben is károk keletkeztek. Az egyik magánlakásban egy férfi megsebesült.

Az SZK terrorcselekmény címén büntetőeljárást indított. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője "szörnyű bűncselekménynek" minősítette a középiskola elleni támadást, és azt mondta, hogy a "kijevi rezsimnek" büntetést kell kapnia a támadásért.

Jevgenyij Uszpenszkij, az orosz állandó ENSZ-képviselet sajtótitkára közölte, hogy Moszkva a sztarobilszki ukrán támadás miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte. Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága közölte a TASZSZ hírügynökséggel, hogy értesült a csapásról, és tovább tájékozódik.

A Herszon megyei Radenszke postahivatalának közelében pilóta nélküli repülőszerkezet támadott egy személyautót, két idős férfi megsebesült. A belgorodi régióban lévő Jasznie Zori településen egy civil könnyebb sebesüléseket szenvedett egy vállalkozást ért dróncsapások következtében.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy közép-európai idő szerint reggel hat és 13 óra között a légvédelem 65 ukrán drónt lőtt le Oroszország légterében.

(MTI)