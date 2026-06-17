Háború :: 2026. június 17. 21:37 ::

Kiszivárgott a 14 pontos terv - így köthet békét az Egyesült Államok és Irán

Az Egyesült Államok egyelőre nem hozta nyilvánosságra az Iránnal kötendő ideiglenes megállapodás teljes szövegét. A Reuters által megszerzett tervezet 14 pontban vázolja a háború lezárásának és a Hormuzi-szoros megnyitásának feltételeit. A legvitatottabb kérdésekről, köztük az iráni atomprogram jövőjéről, egy 60 napos tárgyalási időszak során dönthetnek. /Bővített hír./



Járókelők haladnak el egy tábla mellett, amelyen a "győzedelmes" Donald Trumpot ábrázoló kép látható Teheránban június 17-én (fotó: Majid Asgaripour / Reuters)

Az Egyesült Államok eddig nem tette közzé annak az ideiglenes megállapodásnak a teljes szövegét, amely Iránnal a konfliktus lezárását és a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállítását célozza. Azonban a Reuters birtokába került egy tervezet, amely 14 pontban foglalja össze a felek közötti előzetes egyezséget. A dokumentum a legkényesebb kérdések – köztük Irán nukleáris programjának jövője – végleges rendezését későbbre halasztja, miközben kijelöli egy átfogó, 60 napos tárgyalási folyamat kereteit, amely várhatóan pénteken indul Svájcban.

A tervezet az alábbi pontokat tartalmazza:

Az Iráni Iszlám Köztársaság és az Egyesült Államok, valamint a jelenlegi háborúban részt vevő szövetségeseik a jelen egyetértési memorandum aláírásával azonnali és végleges véget vetnek a háborúnak minden fronton, beleértve Libanont is. Vállalják továbbá, hogy a jövőben nem indítanak egymás ellen ellenséges lépéseket, és tartózkodnak az erő alkalmazásától vagy azzal való fenyegetéstől. A végleges megállapodás megerősíti e cikk és a többi rendelkezés tartalmát.

Irán és az Egyesült Államok vállalja egymás szuverenitásának és területi integritásának tiszteletben tartását, valamint azt, hogy nem avatkoznak be egymás belügyeibe.

A felek vállalják, hogy legfeljebb 60 napon belül – közös megegyezéssel meghosszabbítható határidővel – tárgyalnak és végleges megállapodást kötnek.

A memorandum aláírását követően az Egyesült Államok azonnal feloldja a tengeri blokádot, megszünteti az Iránt érő akadályozó intézkedéseket, és legfeljebb 30 napon belül teljes kapacitással helyreállítja a hajóforgalmat. A végleges megállapodást követő 30 napon belül pedig kivonja erőit a környező térségekből.

Irán vállalja, hogy az aláírást követően azonnal megkezdi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl közötti kereskedelmi hajóforgalom legfeljebb 30 napon belül visszaálljon a háború előtti szintre, beleértve az aknamentesítést és a technikai akadályok elhárítását.

Az Egyesült Államok regionális partnereivel együtt vállalja egy átfogó iráni gazdasági újjáépítési és fejlesztési terv kidolgozását, amelyhez legalább 300 milliárd dollár finanszírozást biztosítanak. A végrehajtás részleteit 60 napon belül dolgozzák ki.

Az Egyesült Államok kötelezettséget vállal arra, hogy a végleges megállapodás részeként, egy előre egyeztetett ütemterv szerint megszünteti az Iránt sújtó valamennyi szankciót, beleértve az ENSZ Biztonsági Tanácsának, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség kormányzótanácsának határozatait, valamint az összes elsődleges és másodlagos amerikai szankciót.

Irán ismételten kijelenti, hogy soha nem fog nukleáris fegyvert előállítani. A felek megállapodnak abban, hogy a dúsított nukleáris anyagok és minden egyéb nukleáris kérdés, beleértve Irán nukleáris szükségleteit is, a végleges megállapodásban kerül rendezésre.

A végleges megállapodás megszületéséig a felek fenntartják a jelenlegi helyzetet: Irán nem változtat nukleáris programján, az Egyesült Államok pedig nem vezet be új szankciókat, és nem növeli katonai jelenlétét a térségben.

Az Egyesült Államok vállalja, hogy a memorandum aláírását követően és a szankciók teljes feloldásáig az amerikai pénzügyminisztérium engedélyeket ad ki az iráni nyersolaj, petrolkémiai termékek és származékaik exportjára, valamint az ezekhez kapcsolódó banki, biztosítási és szállítási szolgáltatásokra.

Az Egyesült Államok vállalja, hogy a tárgyalások előrehaladtával felszabadítja és teljes körűen hozzáférhetővé teszi az Iránhoz tartozó befagyasztott vagy korlátozott pénzeszközöket és vagyonelemeket. Ezek felhasználásáról az Iráni Központi Bank dönthet, és Washington minden szükséges engedélyt kiad ennek érdekében.

A felek megállapodnak abban, hogy létrehoznak egy végrehajtási és ellenőrzési mechanizmust a végleges megállapodás betartásának felügyeletére.

A memorandum aláírását követően, valamint a 4., 5., 10. és 11. pont végrehajtásának megkezdésére és folytatására vonatkozó biztosítékok kézhezvétele után Irán és az Egyesült Államok megkezdi a tárgyalásokat a végleges megállapodás fennmaradó kérdéseiről.

A végleges megállapodást az ENSZ Biztonsági Tanácsának kötelező erejű határozata hagyja majd jóvá.

J. D. Vance amerikai alelnök kedden közölte, hogy Donald Trump még péntek előtt dönthet arról, hogy nyilvánosságra hozza az iráni háborút lezáró előzetes megállapodást, de hozzátette, hogy az egyezmény mindössze másfél oldal, és általánosságokat tartalmaz.

A dokumentumot az amerikai elnök és az alelnök mellett elektronikusan írta alá Mohammad Bagher Ghalibaf iráni házelnök. A tisztviselők hozzátették, hogy az iráni nukleáris programról szóló tárgyalások már ezen a héten elkezdődnek, míg a szankciók enyhítése és a befagyasztott iráni vagyon felszabadítása attól függ, hogy Irán teljesíti-e a megállapodásban vállalt kötelezettségeit.

(Reuters - Index nyomán)