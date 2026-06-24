Háború :: 2026. június 24. 09:25 ::

Áramellátás nélkül maradt Szevasztopol az ukrán dróntámadások miatt

Áramellátás nélkül maradt Szevasztopol az energiainfrastruktúra elleni ukrán dróntámadások miatt - közölte Mihail Razvozsajev, az elcsatolt kikötőváros kormányzója szerdán a Max-csatornáján.

A kormányzó által kiadott tájékoztatás értelmében az érintett objektumokon szükségállapotot vezettek be és folyik a károk felmérése. Arra szólította fel a lakosokat, hogy takarékosan használják telefonjuk akkumulátorát, ne terheljék túl a hálózatot az áramellátás helyreállásakor, és őrizzék meg nyugalmukat.

Szevasztopolban található az orosz Fekete-tengeri Flotta fő bázisa.

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alatt álló Herszon megye összes körzetében teljes vagy részleges áramkimaradás lépett fel. A régió orosz kormányzója, Vlagyimir Szaldo a Max-csatornáján arról számolt be, hogy az energetikai szakemberek és a mentőszolgálatok dolgoznak annak érdekében, hogy a lakásokba mielőbb visszatérjen az áram.

A donyecki régióban lévő Horlivka városban két civil életét vesztette, egy pedig megsebesült pilóta nélküli repülőszerkezet támadása következtében. A Belgorod megyei Privetnij községben egy férfi meghalt, egy nő pedig sérüléseket szenvedett.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a éjszaka folyamán a légvédelem 323 ukrán drónt fogott el és semmisített meg húsz régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett is.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a háború kezdete óta június 21-ig 8378 orosz civil vesztette életét 22 122 pedig megsebesült az ukrán hadsereg cselekményei következtében. A diplomata szerint az elmúlt hónapban a civil áldozatok száma 254 és 291 közötti volt hetente, ebből a 30-50 halottal.

(MTI)