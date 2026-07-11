Háború :: 2026. július 11. 11:34 ::

Gázai minisztérium: az összeomlás szélén az övezet egészségügyi szállítási rendszere

Az összeomlás szélére sodródott a Gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere - figyelmeztetett szombaton a gázai egészségügyi minisztérium.

A tárca közleménye szerint a térségben még működőképes mentőautók és egyéb szállítóeszközök "már nem felelnek meg a napi szükségleteknek", a járművek 70 százaléka az izraeli támadások és az alkatrészek hiánya miatt már üzemen kívül van.

A helyzet súlyosan veszélyezteti a betegeket és megnehezíti az egészségügyi személyzet dolgát - olvasható a közleményben, amelyben kiemelik, hogy az izraeli hatóságok alkatrész-importra vonatkozó tilalma előbb-utóbb teljesen megbénítja az egészségügyi rendszer logisztikáját az övezetben.

A figyelmeztetést egy nappal azt követően adták ki, hogy a minisztérium közlése szerint izraeli dróntámadás érte az övezet északi részén lévő Kamal Advan kórházat.

A sajtó megkeresésére az izraeli hadsereg azt válaszolta, "gyanús tevékenységet" észlelt a létesítmény közelében.

Az övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet és Izrael között tavaly októberben kötött tűzszünet ellenére a térségben még mindig fellángolnak a harcok, amelyekben a minisztérium adatai szerint átlagosan naponta négy ember veszti életét.

(MTI)