Külföld :: 2026. július 11. 14:41 ::

Az uniós integrációt nevezte egyik legfontosabb feladatának a moldovai államfő által miniszterelnöknek jelölt üzletember

Vasile Tofan pénzügyi szakembert jelölte szombaton Moldova miniszterelnökének a kelet-európai ország elnöke, Maia Sandu.

Sajtótájékoztatóján Sandu bejelentette, hogy az ország alkotmányának értelmében Tofan személyéről 15 napon belül kell szavazni a parlamentben.

Az elnök a közösségi médiában közzétett videófelvételen elmondta: Tofan legfontosabb feladatának az ország európai uniós integrációját, a gazdaság fellendítését, illetve az állam és a hozzá köthető intézmények ellenálló képességének erősítését nevezte.

A Harvardon diplomázott 44 éves Tofan a Horizon Capital nevű, főként az ukrán és a moldovai piacokra összpontosító, kelet-európai magántőke-társaság egyik fő befektetője, és a 2024-es elnökválasztáson Sandu egyik támogatója volt.

A Tofan jelöltségét támogató Igor Grosu parlamenti házelnök elmondta: a kormányfőjelölt "részt vett a nagyvállalatok fejlesztéseiben, támogatta a munkahelyteremtésre irányuló befektetéseket, és erősítette az ország gazdaságát".

Az ország korábbi miniszterelnöke, a 2025-ben beiktatott Alexandru Munteanu a múlt héten, kevesebb mint nyolc hónap után nyújtotta be lemondását, helyét akkor - ügyvivő kormányfőként - az addigi miniszterelnök-helyettes, Eugeniu Osmochescu vette át.

Munteanu - akit több bírálat ért, miszerint képtelen kivezetni az országot a gazdasági válságból - az X-en azt írta: azért döntött a távozás mellett, mert megbízatását már nem tudta elveivel és meggyőződésével összhangban ellátni. Döntésének okait azonban nem részletezte.

(MTI)