Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország Kijevet szombatra virradóra, 11-en megsebesültek, köztük egy gyerek - jelentette be a Telegramon Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök.
Kijev katonai adminisztrációja a Telegramon azt közölte, hogy a támadásban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Timur Tkacsenko, a katonai közigazgatás vezetője felszólította az embereket, hogy vonuljanak biztonságos helyre.
Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere szintén a Telegramon azt mondta, hogy három sebesültet kórházban ápolnak,
Helyszíni beszámolók szerint a légvédelmi szirénák megszólalása előtt is robbanásokat lehetett hallani.
Június óta Kijevet számos orosz légicsapás érte, Moszkva a légvédelem számára nehezen észlelhető ballisztikus rakétákkal is támadja az ukrán fővárost.
Orosz támadásról számoltak be az orosz határhoz közeli Szumi városából is, ahol a helyi hatóságok szerint hatan megsebesültek.
Az ukrán légvédelem közleménye szerint az orosz erők összesen 10 különböző típusú rakétát - köztük ballisztikus rakétát - lőttek ki Ukrajna irányába az éjszaka folyamán, a légvédelem ezekből kettőt megsemmisített, valamint lelőtt több mint 100 drónt is.
(MTI nyomán)