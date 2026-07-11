Háború :: 2026. július 11. 11:53 ::

Drónokkal és rakétákkal támadták Kijevet az oroszok

Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország Kijevet szombatra virradóra, 11-en megsebesültek, köztük egy gyerek - jelentette be a Telegramon Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök.

Kijev katonai adminisztrációja a Telegramon azt közölte, hogy a támadásban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Timur Tkacsenko, a katonai közigazgatás vezetője felszólította az embereket, hogy vonuljanak biztonságos helyre.

Vitalij Klicsko, az ukrán főváros polgármestere szintén a Telegramon azt mondta, hogy három sebesültet kórházban ápolnak,

Helyszíni beszámolók szerint a légvédelmi szirénák megszólalása előtt is robbanásokat lehetett hallani.

Június óta Kijevet számos orosz légicsapás érte, Moszkva a légvédelem számára nehezen észlelhető ballisztikus rakétákkal is támadja az ukrán fővárost.

Orosz támadásról számoltak be az orosz határhoz közeli Szumi városából is, ahol a helyi hatóságok szerint hatan megsebesültek.

Az ukrán légvédelem közleménye szerint az orosz erők összesen 10 különböző típusú rakétát - köztük ballisztikus rakétát - lőttek ki Ukrajna irányába az éjszaka folyamán, a légvédelem ezekből kettőt megsemmisített, valamint lelőtt több mint 100 drónt is.

(MTI nyomán)