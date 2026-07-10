Külföld :: 2026. július 10. 23:50 ::

Terrorizmus vádjával 13 évre ítélték a grúz ellenzék egyik vezetőjét

Egy tbiliszi bíróság pénteken tizenhárom év börtönbüntetésre ítélte Aleko Eliszasvilit, a grúz ellenzéki Polgárok párt egyik alapítóját terrorcselekmény kísérlete miatt - jelentette az InterpressNews grúz hírügynökség.

A bíróság szerint Eliszasvili 2025 novemberében kalapáccsal betörte a tbiliszi városi bíróság egyik ablakát, majd benzint locsolt az épületbe, és megpróbálta felgyújtani.

A politikus nem ismerte el bűnösségét. Kijelentette, hogy tettével a kormány ellenzékkel szembeni fellépése ellen tiltakozott. A bíróság ennek ellenére terrorcselekmény kísérlete miatt mondta ki bűnösnek.

Nyugat-barát kormánykritikusok szerint a volt szovjet térség egyik legdemokratikusabb és leginkább Nyugat-barát államának számító Georgia az ukrajnai háború kezdete óta egyre inkább autoriter irányba mozdult el. Jelenleg több ellenzéki politikus is börtönben van, Eliszasvili pártja pedig annak az ellenzéki politikai tömörülésnek a tagja, amelynek betiltását a kormányzó Georgiai Álom párt kezdeményezte. A kormánypárt azzal vádolja az ellenzéket, hogy erőszakos hatalomátvételre készül.

Az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó Georgia és az EU kapcsolatai az utóbbi időben a "demokratikus normák visszaszorulásával kapcsolatos aggályok miatt" egyre feszültebbé váltak.

A politikus a bíróság előtt az utolsó szó jogán megtartott beszédében megvédte tettét. A Szabad Európa Rádió grúz szerkesztőségének beszámolója szerint úgy fogalmazott: "arcul akartam köpni ezt a kormányt, hogy megmutassam: nem tudnak elnyomni bennünket".

Egyelőre nem ismert, hogy Eliszasvili fellebbez-e az ítélet ellen.

(MTI nyomán)