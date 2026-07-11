Anyaország :: 2026. július 11. 11:17 ::

Ruszin-Szendi ezúttal a zacskósvízosztás megszervezése helyett altiszteket avatott

Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét - mondta a honvédelmi miniszter szombaton Budapesten, a Hősök terén, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett csaknem ötszáz katona eskütételén.

Ruszin-Szendi Romulusz beszédében kiemelte: az altiszti beosztás az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a Magyar Honvédségben.

"A nap végén ti és az általatok közvetetlenül vezetett, irányított katonák végzik el a feladatot. A Magyar Honvédség akkor sikeres, ha ti jól végzitek a munkátokat" - fogalmazott a miniszter az esküt tett katonákhoz szólva.

Felhívta az altisztek figyelmét arra: jó katonák, de most vezetővé kell válniuk és a továbbiakban nekik kell ösztönözniük az állományt.

A miniszter szólt arról is, az altisztek közössége a honvédség gerince abban az értelemben is, hogy a gerinc adja meg a szervezet tartását. Segítsetek abban, hogy a Magyar Honvédség tartása újra olyan magasztos, olyan délceg legyen, mint ahogy mi azt magunktól elvárjuk - kérte az esküt tettektől.

A miniszter azt is kérte, hogy példával, ésszel, gerinccel vezessék alárendeltjeiket, és jelezte, az ő dolga miniszterként az, hogy ehhez a feltételeket biztosítsa. Mint mondta, a kormány elkötelezett, hogy a megbecsülést és önbecsülést visszaadják a katonáknak.

A hozzátartozóknak megköszönte a bizalmat, hogy szerettüket a honvédségre bízták, és jelezte, semmit nem fognak eltitkolni és minden vizsgálatot nyilvánosságra hoznak, hogy még több család merje rájuk bízni gyermekét. A hozzátartozóktól azt kérte, engedjék, hogy az esküt tett katonák tegyék a dolgukat, mert - mint fogalmazott - a családi nyomás alatt álló katona nem tud magabiztos lenni.

Szólt arról is, hogy a katonai szolgálat egy életen keresztül tart és nem egyszerű: "ha csörög a telefon, jönni kell, mert az ország számít ránk". Emlékeztetett arra: a közelmúltban a hőhullám idején is bizonyították a katonák, hogy segítenek a bajban.

A miniszter tisztességes szolgálatot kért az esküt tett katonáktól. "Ha este a tükörbe néztek, azt tudjátok mondani, én úgy csináltam, ahogy magamtól elvártam és azok, akik szeretnek, ezt várják el tőlem. Ha így lesz, akkor nagyon sikeres lesz a Magyar Honvédség veletek, általatok" - mondta a miniszer, sok sikert kívánva az altiszteknek.

Az eskütételen Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke beszédében hangsúlyozta: az altisztek szaktudásukkal, tettrekészségükkel és vezetői példájukkal nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Ők azok, akik a parancsot tettekké, a kiképzést képességgé, a kiképzett katonákat ütőképes erővé formálják - emelte ki.

Felhívta a figyelmet arra: altisztnek lenni nem beosztás, sokkal több annál, hivatás, "egy olyan vállalás, amelyben a szakmai kiválóság találkozik az emberek iránti felelősséggel". Mint mondta, az altiszt egyszerre vezető, oktató, mentor és példakép. "Az első, aki megmutatja a katonának, mit jelent szolgálni a hazát, aki a feladat végrehajtása során az élről vezet és az utolsó, aki elhagyja a feladat végrehajtásának helyszínét" - fogalmazott.

Sándor Zsolt hangsúlyozta: az altiszt szó nem csupán egy rendfokozati kategória, hanem hagyomány, értékrend, kötelesség és felelősség, és az altisztek adják a haderő erejét, mert tudásukkal, szakmaiságukkal és vezetői példájukkal képesek a technológiát valódi katonai képességgé alakítani.

Az altiszt mindenütt ott van, ahol szükség van rá: a gyakorló- és lőtereken, a műveleti területeken - legyen az a hazához közel vagy éppen több ezer kilométerre az otthontól - vagy itthon, természeti katasztrófák elhárítása idején. Ott vannak az újoncok kiképzésénél, az alegységek összekovácsolásánál és alkalmazásánál. Önök lesznek azok, akiktől a beosztottak tanulnak, akiről példát vesznek, akiből erőt merítenek - sorolta.

Felhívta a figyelmet arra: az esküjük egy életre szól, "a hazára, Magyarországra, a magyar emberek biztonságára". Mint mondta, az eskü pillanatától kezdve már nemcsak saját teljesítményükért felelnek, "hanem azokért is, akiket vezetni, tanítani és támogatni fognak", ez pedig egyszerre kiváltság, kötelesség és felelősség.

Várom és elvárom, hogy esküjükhöz, az altiszt hitvalláshoz híven becsületesen, példaadóan, elhivatottan teljesítsék feladatukat - fogalmazott a Honvéd Vezérkar főnöke.

Az eskütételt követően az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár JAS-39 Gripen vadászgépei és az MH Kiss József 86. Helikopterdandár forgószárnyasai díszelgő áthúzással tisztelegtek a szolgálatukat megkezdő altisztek előtt.

(MTI)