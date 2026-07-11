Anyaország :: 2026. július 11. 12:52 ::

Nyugat-Balkán barátja lett hazánk

Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán Barátai csoportnak – közölte szombaton a Facebook oldalára feltöltött videóban Orbán Anita külügyminiszter.

Elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán Barátai csoportban hat uniós tagállam és hat nyugat-balkáni ország vesz részt.

A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen.

Orbán Anita közölte továbbá, hogy a Római Magyar Akadémia épületében a szerb külügyminiszterrel is folytatott kétoldalú találkozót; valamint az olasz külügyminiszterrel is tárgyalt a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, továbbá arról, hogy az olasz-magyar kapcsolatok stabil alapokon nyugszanak, amire építeni lehet a jövőben. Antonio Tajanival megegyeztek abban is, hogy sok uniós témában, így például az illegális migráció kérdésében hasonló állásponton vannak.

A bilaterális, a szentszéki és a római magyar akadémia kollégáival egy körülbelül egyórás állománygyűlést is tartottak, ahol a nagykövetséget érintő kérdésekről, problémákról is képet kapott a miniszter.

Videós bejegyzése végén Orbán Anita elmondta, hogy vasárnap délelőtt 28, Olaszországban élő magyar gyermek műsorát tekinti meg, amelyet a Szent István-házban tartott egyhetes tábor után rendeznek meg.

(MTI)