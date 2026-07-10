Háború :: 2026. július 10. 23:32 ::

Az Egyesült Államok új gazdasági szankciókkal sújtotta Iránt

Az Egyesült Államok új szankciót hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen – jelentette be az amerikai pénzügyminisztérium pénteken.

A közlemény szerint büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetője, Mojtaba Hámenei külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást, és csatornáz pénzeket.

Donald Trump amerikai elnök a New York Post napilapnak arról számolt be, hogy adminisztrációja számára utasítást hagyott hátra, hogy amennyiben Teherán megbízásából merénylet történne ellene, akkor az amerikai haderő indítson "korábban sosem látott mértékű bombatámadást" Irán ellen.

A New York-i City Journal pénteken arról számolt be, hogy amerikai külügyminisztérium beavatkozására törölték New York polgármesteri hivatalának nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője és Irán vezető ENSZ-diplomatája között tervezett találkozót.

Zohran Mamdani polgármester külkapcsolatokokért felelős igazgatója és Irán állandó képviselője kedden tárgyalt volna, amit a washingtoni külügyminisztérium törölt, amint tudomást szerzett a tervezett találkozóról – írta lap.

Amerikai kormányzati tisztségviselők később megerősítették, hogy a találkozó szerepelt a New York-i városvezetés napirendjében.

Zohran Mamdani polgármester pénteken egy sajtótájékoztatón azt állította, hogy egészen addig nem volt tudomása beosztottja és Irán ENSZ nagykövetének tervezett találkozójáról, amíg az ügyben megkeresést nem kapott a média részéről.

New York városvezetése és az amerikai külügyminisztérium között állandó és szoros információáramlás, miután New Yorkban működik az ENSZ székhelye.

(MTI)