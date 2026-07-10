Külföld :: 2026. július 10. 23:59 ::

A BMW negyedéves autóeladásai 4,9 százalékkal csökkentek éves szinten

A BMW AG német autógyártó 590 962 járművet adott el a második negyedévben, 4,9 százalékkal kevesebbet a múlt év azonos időszakához képest - áll a cég pénteki közleményében.

Az európai eladások 7,6 százalékkal 260 170-re nőttek, ezen belül Németországban 9,4 százalékkal 80 748 járműre emelkedtek. Az Egyesült Államokban 11,9 százalékkal 110 169-re nőtt az eladás, miközben Kínában 30,2 százalékkal 117 815-re zuhant. Az eladások más ázsiai országokban, továbbá Kelet-Európában, a Közel-Keleten és Afrikában együttesen 10,8 százalékkal 77 320-ra csökkentek.

Az elektromos járművek eladása - beleértve a plug-in hibrideket (PHEV) is - 0,8 százalékkal 162 870-re emelkedett, a teljesen elektromos járművek (BEV) eladása pedig 5,2 százalékkal 116 807-re nőtt.

A BMW 60 110 motorkerékpárt adott el a második negyedévben, 2 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbnál.

Az év első felében a BMW Group 1,157 millió járművet értékesített, 4,2 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Emellett 102 847 motorkerékpárt is eladott, ami 2,9 százalékos éves csökkenés.

A június végével záródott hat hónapban 261 773 autót értékesített a BMW Kínában, ami 20,4 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

(MTI)