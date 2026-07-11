Külföld :: 2026. július 11. 12:36 ::

Elengedtek a brit hatóságok egy volt képviselő halála kapcsán őrizetbe vett férfit

A brit rendőrség szombaton bejelentette, hogy elengedték azt a férfit, akit egy nappal korábban vettek őrizetbe Ann Widdecombe brit politikus halálának ügyében.

A tájékoztatás szerint a 26 éves brit fiatalember már nem része a vizsgálatnak.

"A gyilkossági ügyben indított nyomozás még a korai szakaszban jár, de jó ütemben halad; minden szükséges eszközt bevetünk, minden bizonyítékot tüzetesen átvizsgálunk annak érdekében, hogy pontosan megtudjuk, mi történt" - jelentette ki Matt Longman, az ügyben területileg illetékes Devon és Cornwall megyei rendőrség főkapitánya.

Hozzátette, hogy a rendőrség vár bármilyen, az ügyhöz kapcsolódó lakossági információt, azonban arra kérte az embereket, tartózkodjanak a gyilkossággal kapcsolatos elméletektől, különösen a közösségi médiában.

Devon és Cornwall megyei rendőrsége korábban azt közölte, az ügyet nem kezeli terrorizmusként, és nem jutott el hozzá olyan értesülés, amely szerint terrorcselekmény történt volna.

Widdecombe 78 esztendős korában, a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában hunyt el. A nyomozók megállapították, hogy halála előtt a politikus súlyos sérüléseket szenvedett, így az ügyben gyilkosság gyanújával indult vizsgálat.

Widdecombe 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, majd a brit EU-tagság megszűnése előtt nem egészen egy évig az Európai Parlamentnek is tagja volt. Az 1990-es években, John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában különböző államtitkári tisztségeket töltött be, 2023-ban pedig csatlakozott a Nigel Farage vezette, EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform UK párthoz, amelynek haláláig bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvivője volt.

Konzervatív párti tagsága idején is a párt jobbszélének egyik politikai zászlóvivője volt: kampányolt az abortusz betiltásáért, az LMBT-közösség jogainak korlátozásáért és a halálbüntetés újbóli bevezetéséért.

Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva óva intett mindenkit a gyilkosság indítékaival kapcsolatos találgatásoktól, és nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani arra a kérdésre, hogy a bűncselekménynek lehettek-e politikai motívumai.

(MTI)