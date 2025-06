Az elmúlt években drasztikusan megugrott a dolmányos varjak populációja a magyarországi városokban. A teljesen fekete színű vetési varjakkal ellentétben ez az állat nem védett, mégsem tesznek semmit a visszaszorításuk érdekében.

Szeméthúzgálás a nyitott kukából, elviselhetetlen rikácsolás, költési időszakban esetleges agresszív viselkedésmód, de láttam már olyat is, hogy egy kocsma szabad ég alatti asztaláról lopkodták a kihelyezett tárgyakat. Igen, ezek a dolmányos varjak, melyek eredeti élőhelyük csökkenésével bevetették magukat a városokba. Könnyen lehet, hogy a kiemelt intelligenciával rendelkező faj rájött, hogy itt, az ember szomszédságában még jobb is az élete, mint a „vadonban”. Ellenségük itt nincs, bőven akad ételmaradék a számukra, nem beszélve a kukákban található „értékekről”.

Egy 2011-es adat szerint egyes városokban az elmúlt 5 évben (tehát 2006 és 2011 között) a dolmányos varjak száma megkétszereződött, a populáció azóta természetesen csak nőtt. Ezek az eredetileg szabad, fás területeken élő madarak szinte teljesen beköltöztek az emberlakta településekre, ráadásul el sem hagyják azokat, így nem is ritkíthatóak hagyományos módszerrel (magyarul nem lehet rájuk városon belül lövöldözni). Külterületeken júliustól februárig lehet őket vadászni, költési időszakban nem. Azaz, hogy csak lehetne az említett okok miatt, s mivel kiemelten intelligens fajról beszélünk, elképzelhető, hogy pontosan a ritkítás miatt húzódtak be a városokba. Mindemellett pedig az okok között van – sajnálatos módon – az eredeti élőhelyük visszaszorulása, ember általi lerombolása.

Az ún. „vérvarjakat” leszámítva (ember által idomított, majd szabadjára engedett varjú, amely agresszívan követel ételt, vagy akár szórakozásból is emberre támad, ilyen „vérvarjak” szerepeltek Hitchcock klasszikusában is) a dolmányos varjú csak a költési időszakban agresszív, ekkor a territóriumát, illetve kicsinyeit védelmezve támadhatja meg a járókelőket. Erős, vastag csőrükkel komolyabb sérüléseket is okozhatnak a fejen, vállakon, kezeken, de az ember haját, ruháját is megtépkedhetik. Az igazán súlyos sérülések ettől függetlenül ritkák, igaz, nemrég egy idős nőt kórházba kellett szállítani Tatabányán varjútámadás miatt.