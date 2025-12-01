Publicisztika, Zsidóbűnözés :: 2025. december 1. 20:48 ::

A zsidó Tett és Védelem igazította el az EP-ben a "patriótákat”

Mint ismeretes, tavaly nyáron az EP-választás után a Fidesz a Patrióták nevű frakcióba ült be, mely közvetlenül a voksolás után formálódott, alakult meg. Orbán szerint a Patrióták azért jöttek létre, hogy „Európát újra erőssé tegyék”. Hangsúlyozta korábban, hogy a Patrióták „az európai jövőt képviselik”.

A Patrióták Európáért európai parlamenti frakciót az alábbi pártok alkotják: a francia Nemzeti Tömörülés, a magyar Fidesz – Magyar Polgári Szövetség és a hozzá kapcsolódó Kereszténydemokrata Néppárt, az olasz Liga, a cseh ANO 2011, valamint a cseh Eskü (Přísaha) és Motorosok Magukért közös listája, az osztrák Szabadságpárt, a holland Szabadságpárt, a spanyol Vox, a belga-flamand Vlaams Belang (Flamand Érdek), a portugál Chega!, a dán Dán Néppárt, a görög Értelem Hangja, továbbá a lett Első Lettország, és később csatlakozott a lengyel Konföderáció két képviselője is.

E pártok nagyobbik részében van egy közös pont.

Geert Wilders, a holland Partij voor de Vrijheid (PVV) vezetője nyíltan állást foglalt Izrael mellett: „I’ll always support you”, vagyis „mindig támogatlak benneteket”, fogalmazta meg az Izrael-barát álláspontját.

Jordan Bardella, a francia Rassemblement National (RN) elnöke pártja hivatalos irányvonalára hivatkozva kinyilvánította az „inconditionnel soutien” gondolatot, azaz a „feltétlen támogatás” nevű álláspontot Izrael iránt.

Tom Van Grieken, a belga Vlaams Belang elnöke pártja nevében elítélte a terrorcselekményeket, és kijelentette, hogy támogatják Izrael létjogosultságát, elutasítják az Izrael elleni bojkottot vagy fegyverembargót, valamint kiállnak az izraeli önvédelem mellett.

Nyilván lehetne még hosszasan sorolni az ilyen jellegű kijelentéseket, a Fidesz filoszemitizmusát pedig olvasóinknak nem kell különösebben bemutatni.

A fentiek tükrében nem is meglepő, hogy a Patrióták frakcióülésén járt a magyarországi zsidó Tett és Védelem nevezetű szerveződés. Őket is jól ismerjük már. Erről maguk számoltak be honlapjukon

Nagyszabású konferenciát tartott kedden Strasbourgban, az Európai Parlamentben a Tett és Védelem Liga (APL). A rendezvény központi témája az október 7-i terrortámadás óta növekvő európai antiszemitizmus volt. Az eseménnyel párhuzamosan az APL a Patrióták Európáért frakció ülésén is bemutatkozott – írják.



Kép forrása: tev.hu

Ugyan ki más lehetett volna a rendezvény házigazdája, mint Deutsch Tamás? Nyitóbeszédében felidézte az APL két évvel ezelőtti konferenciáját is, amelyet szintén az EP-ben tartottak. Ez a mostani konferencia pedig „az APL és a Cionista Világszervezet (WZO) együttműködésében szervezett érdekérvényesítő konferencia” volt.

Szalai Kálmán, az APL vezetője hangsúlyozta: céljuk hallhatóvá tenni a zsidó és izraeli hangokat Európában. Határozottan felszólította az európai vezetőket és döntéshozókat, hogy vállaljanak felelősséget és lépjenek fel az erősödő antiszemitizmus ellen. Beszédében példaként hivatkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökre, olyan politikusként, aki kiemelt fontosságot tulajdonít az antiszemitizmus elleni küzdelemnek, és garantálja a magyarországi zsidó közösség biztonságát és jólétét – olvasható a TEV beszámolójában.

Legalább átnevezhetnék magukat zsidó patrióták szövetségére.

Henney Viktor – Kuruc.info