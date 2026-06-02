Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. június 2. 22:10 ::

Három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában

A Központi Nyomozó Főügyészség kedden nagyszabású akciót hajtott végre egy budapesti önkormányzatokkal összefüggő korrupciós ügyben. Az eljárás vesztegetéssel elkövetett befolyással üzérkedés bűntettére és más bűncselekményekre irányul, és több kerületet is érint. A razzia nem kímélte a politikusokat: a baloldalról Molnár Zsolt volt MSZP-s képviselőt és Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert állították elő, az ügyészség Molnár letartóztatását is indítványozta.



Láng Zsolt a parlamentben (fotó: Balogh Zoltán / MTI)

A 24.hu információi szerint azonban a Fideszhez köthető előállítottak között szerepel Láng Zsolt, a II. kerület volt polgármestere és jelenlegi frakcióvezetője, Gór Csaba kerületi frakcióvezető, valamint Puskás Péter, Óbuda fideszes képviselője és egykori alpolgármestere. A lap emlékeztet, hogy Gór Csaba előállítása azért is figyelemre méltó, mert Varga Mihály MNB-elnök bizalmasaként tavaly júniusban a PADME alapítványban felügyelőbizottsági elnöki, majd kurátor tisztséget kapott.



Gór Csaba 2024. február 25-én (fotó: Lakatos Péter / MTI)

Puskás Péter szerepe pedig azért érdekes, mert amikor 2024-ben Kiss László óbudai polgármestert őrizetbe vették, éppen ő követelte az új választás kiírását, és nyilvánosan felszólította Kisst a lemondásra, mondván: „elfogadhatatlan, hogy a kerületet egy letartóztatott vezető irányítsa”.

Az akció egy régebb óta húzódó, fővárosi parkfenntartási közbeszerzési botrányba ágyazódik. 2024 áprilisában már letartóztatták Z. Zsoltot, a Pannon Park Forest Kft. egykori tulajdonosát, akiről a hatóságok megállapították, hogy vezető szerepet játszott egy olyan céges hálózatban, amely hosszú éveken át uralta a budapesti kertészeti és parkfenntartási piacot. A hálózat tagjai „a budapesti kerületek nagy részével jelenleg is szerződéses viszonyban állnak”, a négy érintett cég 2022-ben együttesen több mint 19 milliárd forintos bevételt könyvelt el.

A Szabad Európa már 2020-ban feltárta, hogy ezek a cégek – függetlenül az adott kerület politikai irányultságától – rendre megnyerték a közbeszerzéseket, hol egymástól elkülönülten, hol konzorciumként indulva.

Mint írják, a bíróság csütörtökön tárgyal az ügyben, és ekkor kiderülhet, hogy Molnár Zsolt mellett más politikusok ellen is indítványoz-e hasonló lépést az ügyészség.

Molnár Zsolttal szemben emellett egy másik büntetőeljárás is folyamatban van: a vád szerint 2019-ben, még Tarlós István főpolgármestersége idején 40 millió forint kenőpénzt fogadott el egy cégvezetőtől azért, hogy politikai befolyásával ne akadályozza a vállalat győzelmét egy BKV-s informatikai közbeszerzésen, mentelmi jogát a parlament 2024-ben fel is függesztette.

(Index)