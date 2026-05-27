2026. május 27. 21:56

70 millió forintot csaltak ki Szunyog Zsanették egy naiv sértettől

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást folytat csalás és pénzmosás bűntette miatt.

A rendelkezésre álló adatok szerint a sértettet május 20-án hívta fel egy ismeretlen személy, aki a beszélgetés során banki ügyintézőnek adta ki magát. Azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat lát az áldozat számláján, így letöltette vele a HopToDesk nevű alkalmazást, amelynek segítségével összesen majdnem 70 millió forinttal károsította meg.

A nyomozás során kiderült, hogy a pénz megszerzésében Aranyos Dániel és Szunyog Zsanett is közreműködött, továbbá Mürkli Tibor szintén a bűncselekmény megvalósulását segítette.

A három elkövető felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elfogatóparancsot adtak ki ellenük.

A Pest vármegyei rendőrök kérik, hogy akik az elkövetőket látták, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.