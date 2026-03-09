Publicisztika, Anyaország :: 2026. március 9. 12:29 ::

Fajárulás Fajszon

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, egészen döbbenetes és felháborító dolgok történtek a Bács-Kiskun vármegyei Fajszon. A Fogaskerék új részében egy édesanya nyilatkozik arról, hogy barátnőjének a filippínó élettársa szexuálisan molesztálta hétéves kislányát. A vendégmunkást előállították, de félő, hogy hamarosan ki fogják engedni. Mindannyian tudjuk, hogy milyen büntetést érdemelne!



Illusztráció: Xyza Cruz Bacani

Azonban most egy másik aspektusból közelíteném meg a dolgot. A videóban az is elhangzik többek részéről, hogy Fajszon a filippínók jelenléte azt okozta, hogy „családok mentek szét”, de Lantos János is elmondja, hogy információi szerint máshol is gyakorlat, hogy a filippínó nők kimondottan „vadásznak” a magyar férfiakra, teherbe akarnak esni, vagy magyar férjet, a férfiak pedig magyar feleséget akarnak maguknak szerezni. Ez egy tudatos stratégia.

Az igazán döbbenetes az, hogy ez, úgy tűnik, működik.

Pedig ennek a folyamatnak még relatíve az elején járunk, 2022 nyara után kezdett el egyre több filippínó vendégmunkás megjelenni Magyarországon. Hazánkban ma már bőven 100-150 ezer vendégmunkás tartózkodik, ebből a filippínó néhány 10 ezer lehet. És a Fidesz gazdaságpolitikájának köszönhetően egyre többen lesznek, Orbán Viktor a német Bildnek azt nyilatkozta tavaly, hogy „ha jól viselkednek”, néhány év múlva magyar állampolgárságért is folyamodhatnak. Kérdeznénk: a fajszi eset már ez a „jó viselkedés”?

Viszont döbbenetes számomra, hogy már most elindult a keveredés a filippínókkal, és ne szépítsük, ez gyalázatos képet fest a magyar társadalomnak legalábbis azon részéről, amely ilyenre vetemedik. Ez fajárulás, kár szépíteni.

Fajsz egy másfél ezer lakosú kistelepülés. Tehát egy hamisítatlan vidéki környezet, nem nagyváros, végképp nem Budapest. Ez mégsem jelent semmit, már itt is rendkívül gyenge a magyarság szellemi immunrendszere.

Már csak biztonsági okokból is idegengedni kellene a magyar embereknek az efféle kapcsolatoktól, de a legegészségesebb, legnormálisabb az volna, hogy más rasszból érkezőkkel egyszerűen saját önbecsülésünk, saját identitásunk és őseink örökségének tisztelete miatt sem létesítünk kapcsolatot, nemhogy még utódot is nemzünk számukra. A magyar társadalom elproletárosodára viszont igen hatalmas méreteket öltött.

Bár mondhatja Orbán Viktor, hogy „nem akartunk kevert fajúak” lenni, de valójában ők maguk is azt üzenik, hogy de, igen, nyugodtan. Ugyanis kvázi piedesztálra emelik a cigányságot is. S valljuk be, igen nagy lehet az átfedés a cigányokkal házasságokat kötő lecsúszott magyarok és azok között, akiknek megfelelnek az őket kihasználó filippínó nők is...

Henney Viktor – Kuruc.info