Anyaország, Publicisztika :: 2026. február 23. 10:52 ::

"Bemutatkozott Orbán Viktor új kihívója" - vagy inkább a Fidesz támogatói mutatkoztak be

"Bemutatkozott Orbán Viktor új kihívója! A békéscsabai háborúellenes gyűlésen egy közös fotó után egy fiatalember közölte Orbán Viktorral, hogy szeretné folytatni az általa megkezdett utat, és ő is miniszterelnök akar lenni" - közölte lelkesen a szenzációt a fideszes sajtó (Origó, Index stb.).

Íme Orbán Viktor és "kihívója":

A gyermek természetesen nem hibás, és nem is tehet erről az egészről. Sőt valójában nem is ő mutatkozott be, hanem a Fidesz támogatói - újra. Itt ugyanis nem mezei Fidesz-szavazókról van szó, hanem támogatókról, aktivistákról, akik dolgoznak a pártért, és azonosulnak a nézeteivel, nem hiába mentek el a "háborúellenes gyűlésre". (Elvégre két világháború után jól tudjuk, hogy gyűlésekkel, jelszavakkal - vagy bármi egyébbel - simán ki lehet maradni az efféle nagy összefeszülésekből...)

Ezek az elszánt békeharcosok pedig nem csak Győzike kulturális munkásságát követik odaadással, tanulnak angolul a lánya bejegyzéseiből , vagy bőgetik Kis Grófót az autóban - ők bizony érdemben tesznek a demográfiai katasztrófa ellen. Csak hát ez is úgy sikerült valahogy, mint általában a Fidesz nagynemzeti céljai... Előre a migránsmentes országért! Vagy, ha lelepleződött, hogy ez sem sikerült, akkor legalább ne lőjenek tarkón az orosz barátaink, ugyebár.

És mi erre a nagyvezér reakciója? Meg sem lepődik már, illetve miért is ne lehetne csoki az utód, végül is ahhoz, hogy valaki Magyarország kormányfője legyen, semmi más nem kell, csak tanulás és fekvőtámasz (de az is csak a választás megnyeréséig, amint a mellékelt ábra mutatja)...