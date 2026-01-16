Friss hírek :: 2026. január 16. 18:47 ::

Gázolt a villamos a Móricz Zsigmond körtéren

Elgázolt egy embert a villamos Budapest XI. kerületében, a Móricz Zsigmond körtéren péntek délután - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Azt írták: a fővárosi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a villamos alól, majd átadták a mentőknek.

A baleset fennakadást okoz a közösségi közlekedésben. A Budapesti Közlekedési Központ a Facebook-oldalán azt írta, a 19-es és a 49-es villamos Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem jár, a kimaradt szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. A 61-es villamosra a Villányi úton lehet felszállni.

(MTI)