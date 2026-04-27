Nem sokat változott a fideszes valóságérzékelés: a gazdasági eredmények "csillagászatian jók"

„Húsz évig volt Magyarország miniszterelnöke, ilyen szempontból az ő életműve kerek egész, most a Fidesz elnöksége arra kérte őt, hogy a következő egy évben az átalakulásnak, és a megújulásnak a megkezdését vezényelje le. Idáig szól mindannyiunknak a mandátuma, egy évről van szó” – mondta Lázár János távozó ÉKM-miniszter az RTL-nek a Képviselői Irodaház előtt, ahol a híradósok Orbán Viktort is el tudták csípni. A Fidesz hétfőn ülésezett, ekkor dőlt el, hogy ki ül be a parlamenti frakcióba.



Ennyire ért a szakmájához Orbán gazdasági főtanácsadója...

Tuzson Bence távozó igazságügyi minisztert is megszólaltatták: ő azt mondta, vannak olyan értékek, amiket ők szeretnének megőrizni, és fel is szólalnak majd, ha ezek veszélybe kerülnek, ilyen például, hogy az EU tagjává válik-e Ukrajna.

Ugyanitt tudtak beszélni Orbán Balázzsal, Orbán Viktor politikai igazgatójával, a Fidesz kissé hígagyú kampányfőnökével is, aki arra a többször is feltett kérdésre, hogy milyen konkrét hibákat azonosítottak a kampányban, nem adott érdemi választ. „Ezzel kapcsolatban volt egy értékelés az elnökségben. Az elnökséget tájékoztattuk erről, és levontuk a megfelelő következtetéseket” – mondta.

Szalai Piroska, a távozó miniszterelnök gazdasági, versenyképességi főtanácsadója is megszólalt az RTL-nek, reméli, hogy a gazdasági eredményeknek nem lehetett közük ahhoz, hogy a Fidesz vereséget szenvedett a választáson, mert azok „csillagászatian jók”.

„A tisztítótűz az erre jó, többek között mondjuk megszabadulunk a kullancsoktól és a luxizóktól” – mondta az RTL-nek Pócs János, aki arra a kérdésre, hogy kik azok, azt felelte, „akik kullancsként ránk tapadtak, szívták a vérünket (…)”. Konkrét neveket nem mondott, mert szerinte „most nincs itt az ideje (….), és pont én mondjak erről leltárt, de vannak sokan”.

(RTL - Telex nyomán)