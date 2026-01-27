Friss hírek :: 2026. január 27. 15:46 ::

Nem változtatott az alapkamaton a monetáris tanács

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén idei első, januári ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Az előző, tavaly decemberi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón.

Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

(MTI)