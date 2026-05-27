Anyaország :: 2026. május 27. 14:42 ::

Megszüntették Halásztelek polgármesterének bűnügyi felügyeletét

Megszüntette Halásztelek korrupcióval gyanúsított polgármestere bíróság által elrendelt bűnügyi felügyeletét a Központi Nyomozó Főügyészség.

A vádhatóság az MTI-vel szerdán - név és település említése nélkül - azt közölte: a Központi Nyomozó Főügyészség megszüntette annak a polgármesternek a bűnügyi felügyeletét és távoltartását, akivel szemben egy üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság még április végén kényszerintézkedést rendelt el.

Felidézték, a bíróság az ügyészi indítvány alapján a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának veszélye miatt négy hónapra - 2026. augusztus 18-ig - rendelt el bűnügyi felügyeletet és távoltartást a gyanúsított esetében.

Az ügyészség határozata szerint a kényszerintézkedés elrendelésének oka már nem áll fenn, ezért azt megszüntették - áll a közleményben.

A Központi Nyomozó Főügyészség április 16-án tudatta, hogy őrizetbe vette Halásztelek polgármesterét - ő a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Nagy Barnabás (Fidesz-KDNP). Azt írták, hogy a halászteleki polgármester hozzátartozója, egy hetvenéves nyugdíjas 13 millió 345 ezer forintot vett át jogosulatlanul, amelyet részben visszaosztott.

A Fővárosi Törvényszék április 20-án tájékoztatott arról: a Budai Központi Kerületi Bíróság korrupció gyanúja miatt elrendelte "egy polgármester" bűnügyi felügyeletét és távoltartását négy hónapra. Megalapozott a gyanúja annak, hogy a polgármester megállapodott egy országgyűlési képviselővel, hogy az érdemi munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztassa az anyját. A nő fizetésének javát átutalta fiának, aki a kapott összeg egy részét jogtalan előnyként eljuttatta a képviselőnek.

(MTI)