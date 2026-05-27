Már be is jelentették az idei buzifelvonulást, a tavalyinál is melegebb fogadtatásra vágynak a hatóságok részéről

2026. június 27-én szervezik meg a 31. Budapest Pride-ot. A szervezők közleménye szerint „Pride volt, Pride van, Pride lesz. A modern Magyarország legnagyobb emberi jogi megmozdulását szerveztük meg 2025-ben. A 30. Budapest Pride Felvonulás, a fővárossal közösen rendezett Büszkeség menete a rendkívüli körülmények dacára is hatalmas sikert aratott.”

A június 27-én megrendezendő eseményt a gyülekezési törvény jelenlegi elvárásainak megfelelően már május 27-én bejelentették.

– A 2025-ös rendkívüli év után bízunk a hatóságok együttműködésében, a gyűlés befogadásában. A döntéshozók figyelmébe ajánljuk az Európai Unió Bíróságának friss döntését, mely jogsértőnek ítélte a 2021-es homofób és transzfób propagandatörvényt – írták. Hozzátették, „az Orbán-kormány jogsértő döntése alapvető jogainkat csorbította, a bíróság ítélete azt jelenti, a döntés alapján a 2025-ben elfogadott önkényes „Pride-tilalom” sem maradhat.”

Az Orbán-kormány 2025 márciusában szavazta meg azt a törvényjavaslatot, amivel betiltották a buzivonulást és az ahhoz hasonló rendezvényeket, a szervezőket akár több százezer forintra is bírságolhatták volna. A vérszegény tiltás ellenére tavaly végül mégis megrendezték a gyomorforgató eseményt, melynek során a pintéri rendőrség a törvényszegők és rendbontók oldalára állt, a Karácsony Gergely ellen indított eljárást pedig később felfüggesztették.

(Index korrigálva)