Külföld :: 2026. május 27. 17:03 ::

Kanada svéd repülőgépeket vesz amerikaiak helyett

Mark Carney kanadai miniszterelnök bejelentette szerdán, hogy Ottawa a svéd Saab cégtől vásárol korai figyelmeztetésre szolgáló katonai repülőgépeket, és mellőzi az amerikai Boeing konkurens ajánlatát. Hangot adott annak, hogy Kanada csökkenteni kívánja függőségét az amerikai védelmi ipartól.

A miniszterelnök elmondta: Kanada a Saab GlobalEye típusa mellett döntött, amely a kanadai Bombardier cég Global 6500-as sugárhajtású repülőgépre épül. A versenyben korábban a Boeing E-7 Wedgetail is szerepelt, amelynek fejlesztését azonban késések és költségtúllépések nehezítették.

"Ez a döntés erősíti Kanada stratégiai önállóságát, kanadai munkahelyeket teremt, és megerősíti az ország pozícióját mint globális vezető. Ráadásul Kanada számos partnere, köztük Franciaország, Svédország és az Egyesült Arab Emírségek is ezt a típust választotta" - hangsúlyozta Carney.

A Saab versenyben áll a kanadai piacért Gripen vadászrepülőgépekkel is. Kanada jelenleg 88 F-35-ös vadászgép megvásárlásáról szóló szerződéssel rendelkezik a Lockheed Martinnál, azonban tavaly, az amerikai vámok bevezetése után Carney megkérte a hadsereget, vizsgálja meg, hogy csökkenthetők-e a rendelési mennyiségek, és lehetne-e egyes repülőgépeket más gyártótól beszerezni. A kormány egyelőre ebben az ügyben még nem hozott döntést.

