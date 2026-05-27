Friss hírek :: 2026. május 27. 20:42 ::

Uniós szóvivő: pénteken találkozik az Európai Bizottság elnöke a magyar kormányfővel

Pénteken találkozik Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben - erősítette meg az uniós bizottság illetékes szóvivője szerdán.

A szóvivő újságírói kérdésre válaszolva a közösségi alkalmazásban erősítette meg, hogy a két vezető pénteken kora délután találkozik.

A NATO szerdán arról tájékoztatott, hogy Mark Rutte, az észak-atlanti szövetség főtitkára csütörtökön ül tárgyalóasztalhoz a magyar kormányfővel, a megbeszélés végén pedig, kora délután közös sajtótájékoztatót tartanak.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán jelentette be szerdán, hogy másnap Brüsszelben tárgyal a NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel, pénteken pedig Ursula von der Leyennel.

A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott, "mindenki az uniós ezermilliárdok hazahozatalán dolgozik".

(MTI)