Ne Hont Andrástól kérdezzék, miért pont őt találta meg egy kormánypárti milliárdos!

Nemrégiben derült ki a cégbírósági beszámolókból, hogy Hont András publicista cége, az Öt-kontent Kft. a minimális, mindössze 3 millió forintos éves árbevétele mellett egy rejtélyes forrásból félmilliárd forintos támogatást kapott.



Orbán itt (is) éppen gonoszkodik Honttal - csoda, hogy kibírta (forrás: a publicista Fb-oldala)

Az üggyel kapcsolatban Hont András azt nyilatkozta, hogy ne tőle kérdezzék meg, miért pont őt találta meg egy tehetős, Fidesszel szimpatizáló milliárdos üzletember ezzel a hatalmas összeggel. A finanszírozásról beszélt az Öt évadzáró részében is.

A publicista szerint a történetben elsősorban nem róla van szó, ő csak a tartalomgyártást biztosítja. Hangsúlyozta, hogy az összeg egy hosszabb távú projekt és médiatermék (az Ötmédia és az ot.hu) beindítását és finanszírozását szolgálja, nem egy évre szól, és egyetlen fillér állami pénz sincs benne.

„Nyilvánvalóan olyanok találtak meg az előzmények ismeretében, akiknek tetszett az, hogy az időközben miniszterelnökké vált ellenzéki vezető velünk, velem gonoszkodik, és nyilvánvalóan olyanok, akiknek kifejezetten tetszett az, hogy a mainstream médiával folyamatosan háborúban állunk, vagy valamiféle kritikáink vannak” – jelentette ki a műsorban Hont András az Index szerint.