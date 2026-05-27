2026. május 27. 17:44

Hőhullám sújtja Csehországot, de Hilarion majd' megfagyott a cellában

Bírálja a rendőrségi cellában uralkodó feltételeket Hilarion orosz metropolita, akit vasárnap vettek őrizetbe, és kedden helyeztek szabadlábra a cseh hatóságok.

A metropolita a Telegram közösségi oldalon szerdán azt írta, hogy a cseh rendőrségi cellában hideg volt, nem kapott elegendő ételt és olvasnivalót sem.

Hilariont vasárnap délután Unhostban vette őrizetbe a cseh rendőrség kábítószer-szállítás és -birtoklás gyanújával, amit a metropolita visszautasított.

A Telegramon megjelent nyilatkozatában azt állítja, hogy kedden engedték szabadon, anélkül, hogy vádat emeltek volna ellene.

"Nagy hideg volt: állandóan mozognom kellett, nehogy megfagyjak. A helyzetet az élelem hiánya is rontotta. Semmit nem lehetett hallani, nem volt ott sem könyv, sem papír, sem toll" - ecsetelte a cellában uralkodó állapotokat Hilarion. Szerinte a cellában nem volt vánkos sem, s mindig csak rövid ideig alhatott.

A cseh hatóságok egyelőre nem reagáltak Hilarion metropolita panaszaira.

A CTK hírügynökség ezzel kapcsolatban emlékeztetett: Csehországban már napok óta szokatlan forróság uralkodik. Vasárnap, amikor a rendőrség Hilariont őrizetbe vette, a meteorológiai állomások kétharmada rekordmeleget mért, több helyen a maximális hőmérséklet meghaladta a 30 Celsius-fokot is.

A korábbi hatósági közlés szerint az orosz metropolitát Közép-Csehországban, a rendőrség unhosti központjának cellájában tartották őrizetben.

A cseh rendőrség a CTK kérdésére megerősítette: Hilarion kocsijának csomagtartójában vasárnap az intézkedő hatóságok "fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt" találtak. Hilarion a kábítószer-birtoklást tagadta. Az ügy kivizsgálása Hilarion szabadlábra helyezése után is folytatódik - közölték a cseh hivatalok.

Az orosz külügyminisztérium hétfőn bekérette Csehország moszkvai diplomáciai képviseletének vezetőjét, és határozott tiltakozást adott át neki a metropolita őrizetbe vételével kapcsolatban.

Hilarion kedden köszönetet mondott Kirill moszkvai pátriárkának és az orosz külügyminisztériumnak a kiszabadulására tett erőfeszítésekért.

(MTI)