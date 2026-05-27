2026. május 27. 15:50

A devizahiteles perek, valamint az ilyen ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését előirányzó javaslatról is vitáztak a parlamentben

A tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatával foglalkozó törvényjavaslat megvitatásával folytatta munkáját az Országgyűlés szerdán, az előterjesztő szerint ezzel régi adósságot törlesztenek.

Hantosi István (Tisza) kifejtette: a javaslattal régi adósságot törlesztenek most. Egy ország nézte végig, hogy családok ezrei veszítették el otthonukat, idősek veszítették el életük munkáját, sokak életét tette tönkre az a konstrukció, amelyben az árfolyamkockázat teljes terhét az emberekre hárították át - magyarázta.

Megjegyezte: a bankok nem biztosítottak megfelelő tájékoztatást az embereknek.

Emlékezetetett: a Fidesz-kormány elmulasztotta igazságosan rendezni ezt a kérdést, holott kaptak megfelelő felhatalmazást az emberektől. De sokan még mindig attól rettegnek, hogy elveszítik az otthonukat - tette hozzá.

Hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy az emberek ma is olyan szerződések terheit viselik, amelyeknek jogszerűségéről máig viták vannak.

A Tisza választási programjában vállalta, hogy érdemi, valós megoldást ad erre a kérdésre - jelentette ki.

Hantosi István kiemelte: a magyar családok oldalán állnak.

Kormány: arányos szabályozás a cél

Bódis Péter, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára elmondta, a törvényjavaslat célja, hogy a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggesszék az e körben érintett, folyamatban lévő polgári pereket, továbbá a végrehajtási eljárásokban ne lehessen végrehajtási intézkedést tenni.

Hozzátette, a bíróságoknak ezeket a pereket soron kívül és hivatalból kell majd felfüggeszteniük.

Az államtitkár szerint a törvényjavaslatot a társadalmi és a szakmai közvélemény is pozitívan fogadta, ugyanakkor a szabályozás pontosítását is javasolták.

Kifejtette, felmerülhet annak vizsgálata, hogy amennyiben a pert a fogyasztó indította, akkor ne hivatalból, hanem a fogyasztó kérésére lehessen csak felfüggeszteni a pert, annak érdekében, hogy a gyengébb félnek tekintett adós igényérvényesítése ne állhason le.

Indokolt lehet azt is vizsgálni - folytatta -, hogy a végrehajtási eljárásokban csak az érintett fogyasztói kölcsönszerződés biztosítását szolgáló ingatlanfedezettel kapcsolatos végrehajtást állítsák le, de egyéb cselekményeket meg lehessen tenni. Hozzátette, ez azért lehet fontos, hogy például a gyermektartási díj behajtása ne ütközzön akadályba.

Bódis Péter úgy összegzett, a kormány arányos szabályozásra törekszik, megvizsgálja az egymásnak ütköző jogos érdekek eltérő szempontjait, így a jogalkalamzói jelzéseknek a szabályozás kialakításánál helye van.

Tisza: adósság a devizahiteles törvények felülvizsgálata

Simon Krisztián (Tisza) felidézte, hogy a Tisza programjában szerepelt a devizahiteles törvények felülvizsgálata, és az új jogszabály hatályba lépéséig felfüggesztik a devizás végrehajtásokat és kilakoltatásokat. Megszüntetik a profitorientált végrehajtást, ami állami tevékenység lesz a bíróságok alá rendelve - ismertette.

Hozzátette, ez egy pártprogram volt április 12-ig, onnantól kezdve kormányprogram, illetve adósság is, de nemcsak a Tiszáé, hanem valamennyi pártté a parlamentben, ezért közös megoldást igényel.

Úgy látta, amennyiben nem változtatnak a végrehajtási szabályokon, a devizahitelesek életük végéig fizetni fogják felvett hitelük kamatait, költségeit és a tőkét.

A képviselő azt mondta, jelenleg 670 ezer aktív végrehajtási ügy van folyamatban, emellett egymillió inaktív, lezáratlan ügy is van.

Simon Krisztián emlékeztetett arra, hogy bizottság fogja vizsgálni a végrehajtási ügyeket, és szerinte az azt követő szabályozás olyan végrehajtási rendszert hoz létre, ami évtizedekre határozza meg az arányos, keretek közé szorított, mindenkinek jogbiztonságot nyújtó végrehajtást.

Értékelése szerint az új végrehajtási törvény kedvezőbb helyzetet fog teremteni nemcsak a devizásoknak, hanem más végrehajási eljárásokban résztvevőknek is. Elmondta, szerinte időkorlátot kell szabni a végrehajtásnak, hogy az ne tartson élethosszig.

"A Fidesz mindig az emberek oldalán állt"

Tuzson Bence (Fidesz) fontosnak nevezve a devizahiteles ügyet, kijelentette, frakciója mindig az emberek oldalán állt és nem engedi meg, hogy magukra hagyják őket politikai haszonszerzés érdekében, nem szabad a bankok, végrehajtók oldalára állni. Támogatják a perek, a végrehajtás felfüggesztését, és szívesen részt vesznek az új szabályozás kialakításában.

A volt igazságügyi miniszter azt mondta, nagyon sok minden történt már a devizahitelesek ügyében, a 2010 után hivatalba lépett kormány több intézkedést is hozott. Leállították a tömeges kilakoltatásokat, árfolyamgátat vezettek be, lehetővé tették a végtörlesztést, felállították a Nemzeti Eszközkezelőt, majd a forintosítással kivezették ezt az intézményrendszert, így ma Magyarországon nincs ilyen felelőtlen hitelezés. Százezreken segítettek - hangoztatta.

Az ellenzéki politikus beszélt arról is, hogy az új szabályozás kereteit meghatározza az Európai Bíróság döntése; felül kell vizsgálni a semmisség kérdését, vagyis hogy részleges, vagy teljes érvénytelenség vonatkozik ezekre a szerződésekre.

Tuzson Bence szerint ha az Országgyűlés a devizás perek felfüggesztése mellett dönt, akkor utána gyorsan kell intézkednie, mert minden ilyen felfüggesztés jogbizonytalanságot okoz, a szerződési biztonságot is alááshatja és a végrehajtási rendszerre is káros hatással lehet.

KDNP: méltányolható a törvényjavaslat célja

Nacsa Lőrinc (KDNP) leszögezte, hogy a devizahiteles családok ügye nem lehet kampánytéma.

A KDNP minden olyan javaslatot támogat, ami az érintett családok érdekeit szolgálja, de nem támogatható olyan indítvány, ami jóindulatúnak látszik, miközben bizonytalanságokat okozhat, újabb pereket eredményezhet - érvelt.

Egyetértett azzal, hogy a javaslat akkor jó, ha több másik is követi, mert a tárgyalt indítvány önmagában még nem rendezi a kérdést.

Nacsa Lőrinc a múltra visszatekintve arról beszélt, hogy a baloldali kormányok megszüntették a kedvezményes lakáshiteleket és az otthonteremtési támogatásokat, amivel a "devizahitelekbe hajszolták" a magyar családokat. Hozzátette, hogy 2010-re a magyar háztartások adóssága 10 ezer 600 milliárd forintra rúgott, aminek hetven százalékát a devizahitelek tették ki. Hangsúlyozta, hogy a 2010-es kormányváltás után ezért vezettek be kilakoltatási moratóriumot, ezért állították meg a tömeges devizahitelezést, ezért nyitották meg a végtörlesztés lehetőségét, ezért jött létre az árfolyamgát, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt., a magáncsőd intézménye és a családi csődvédelem.

A politikus azt mondta, hogy a végtörlesztés lehetőségével 170 ezer adós élt, az árfolyamgátba több mint 170 ezren léptek be, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 36 ezer családnak adott esélyt arra, hogy ne veszítse el végleg az otthonát, a banki elszámoltatás eredményeképpen pedig átlagosan 25-30 százalékkal csökkentek a törlesztőrészletek.

A forintosítás körülbelül ötszázezer családot érintett, és megszüntette azt az árfolyamkockázatot, ami kiszolgáltatottá tette a családokat - érvelt.

A tárgyalt törvényjavaslat első lépésként egyszerű megoldást kínál a perek és végrehajtások felfüggesztésével, a cél méltányolható - jelentette ki.

Azt kérdezte, tudja-e a kormány, hogy hány per zajlik jelenleg.

Nacsa Lőrinc arra is kíváncsi volt, hogy a felfüggesztés vonatkozik-e az adósok által indított perekre. Hangsúlyozta, ezeket a pereket nem szabad leállítani, mert lehet, hogy az adósok sikerrel zárják a jogi csatározásokat.

Mi Hazánk: a javaslat az első lépés az igazságtétel felé

Apáti István (Mi Hazánk) azt mondta, hogy az ellenzéki felszólalásokból úgy tűnt, mintha nem a Fidesz-KDNP kormányzott volna az elmúlt 16 évben. Hangsúlyozta, hogy 2010 óta számos alkalommal felhívták a figyelmet a devizahitelesek helyzetére. Az előző kormánynak üzenve kijelentette, minden eszköz a kezükben volt, hogy lezárják "ezt az őrületet", de nem tették meg.

A most tárgyalt indítványt a Mi Hazánk támogatni fogja - közölte.

A devizahitelekről beszélve hangsúlyozta, hogy a jogintézményt az első Orbán-kormány vezette be 2001-ben, bár akkor a hitelfelvevők még devizában kapták meg a pénzt. Hozzátette, hogy 2002 és 2010 között a balliberális formációk tőrbe csalták a honfitársainkat, miközben 2002-től kezdődően már devizaalapú hitelszerződések születtek, mert szinte mindenki forintban kapta meg a pénzt.

Megjegyezte, hogy 2015-ben 256 forintos árfolyamon forintosították azokat a hiteleket, amelyeket az ügyfelek többségében 140-150 forintos árfolyamon vettek fel.

Nemcsak az összes végrehajtást kell felfüggeszteni, de végre kell hajtani az Európai Unió Bíróságának az ügyben hozott ítéletét is - jelentette ki.

Apáti István úgy fogalmazott, hogy a javaslatot az igazságtétel felé vezető rögös úton megtett első lépésnek tekintik.

Képviselői felszólalások

Tisza: arányos és megfelelő megoldást kínál a javaslat

Kiss Máté Zsolt (Tisza) azt hangsúlyozta: több ezer magára hagyott család ma sem tudja, meddig lesz meg az otthona, vagy úgy fizeti adósságát, hogy annak összege nem csökken.

Ez a törvény nem arról szól, hogy ne legyen felelősség, hanem arról, hogy legyen igazságosság - jelentette ki a képviselő, azt hangsúlyozva, a Tisza nem fogja tétlenül nézni a családok kifosztását.

Úgy nyilatkozott: a javaslattal választott megoldás a helyzet arányos és megfelelő megoldást kínál, majd arról beszélt: egy állam ereje abban mérhető, hogy vitatott jogi helyzetben képes-e polgárait megvédeni a visszafordíthatatlan következményektől

Mi Hazánk: sok részletszabályt kell még megalkotni

Kérdéseit sorolta Apáti István (Mi Hazánk), aki arról beszélt: a javaslat szolgálhatja az egykori devizaadósok védelmét, de "nagyon komoly rések tátonganak ezen a pajzson", ezért rengeteg részletszabályt kellene nagyon gyorsan módosítani a helyzet megnyugtató rendezése érdekében.

Felvetette: nem világos, hogy az ügyek a moratórium lejárta után a "végrehajtási maffiától" egy állami rendszerbe kerülnek át, vagy visszatérnek korábbi medrükbe.

Azt is tisztázandónak nevezte, hogy tíz- vagy százezer ügy van abban a fázisban, hogy a követeléskezelővel próbálnak egyezkedni a kiszolgáltatott helyzetben lévő adósok, akárcsak az, hogy miként oldható meg, hogy érzékelhető mértékű elengedést kapjon az az adós. aki részben vagy egészben elismeri a vele szembeni követelés jogosságát.

Zárszó: teljes az egyetértés a magyar családok otthonának védelmében

Az általános vita lezárása után Hantosi István (Tisza) előterjesztőként örömének adott hangot, hogy teljes az egyetértés abban: "a magyar családok otthona nem játék, nem lehet politikai játszmák tárgya".

A magyar családok védelme, a magyar családok otthonának védelme egy nemzeti minimum - jelentette ki a képviselő.

(MTI)