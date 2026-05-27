2026. május 27. 11:42

Czunyiné vezeti Orbán "védvonalát"

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szerdán megbízta Czunyiné Bertalan Juditot, hogy országos vezetőként szervezze meg és irányítsa a Védvonal tevékenységét - közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán az MTI-vel.

A közlemény felidézi: Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a múlt héten jelentette be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott Védvonalat.

"Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a Védvonalat" - írta akkor a Fidesz elnöke a Facebookon.

Kocsis Máté kifejtette: "van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene". Közölte: a szavazóik közül sokan jól tudják, hogy a sérelmükre elkövetett verbális vagy fizikai erőszak büntetendő, "és elég volt belőle" - áll a közleményben.