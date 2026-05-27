Anyaország :: 2026. május 27. 12:55 ::

Megkezdődik a magántőkealapok átláthatósági vizsgálata

A kormány felkérte a Pénzügyminisztériumot, hogy határidőre vizsgálja ki, hogyan teremthető meg a magántőkealapok átláthatósága és a tényleges tulajdonos azonosítása - jelentette be a kormányszóvivő szerdán.

Köböl Anita a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta: a vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy a magyar szabályozás teljes körűen megfelel-e az Európai Unió pénzmosás elleni előírásainak, biztosított-e a 25 százalék feletti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, valamint megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer.

Hozzátette: a kormány azt is kérte a minisztériumtól, tegyen javaslatot a közpénzzel érintett magántőkealapok külön átláthatósági szabályaira.

(MTI)