Háború :: 2026. május 27. 16:48 ::

Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő megállapodásról

A tervezett amerikai-iráni megállapodás értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, míg az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan kivonná katonai erőit Irán térségéből, és feloldaná a tengeri blokádot - közölte szerdán az iráni állami televízió, amely megszerezte a konfliktus rendezéséről szóló kétoldalú keretmegállapodás szövegtervezetét.

A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra - tette hozzá.

Az állami televízió szerint a megállapodás alapján Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat.

A szöveg még nem végleges, és Teherán "kézzelfogható ellenőrzés" nélkül nem tesz további lépéseket - tették hozzá.

Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ Biztonsági Tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá - közölte az állami televízió.

(MTI)