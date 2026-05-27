Külföld :: 2026. május 27. 16:26 ::

Korrupcióra utaló dokumentumokat keres a csendőrség a spanyol kormánypárt székházában

Korrupcióra utaló dokumentumokat keres a csendőrség a kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) madridi székházában - közölte több spanyol sajtóorgánum a nyomozáshoz közeli forrásokra hivatkozva szerdán.

Az El País című lap beszámolója szerint a csendőrség Központi Operatív Egysége (UCO) bírósági végzéssel jelent meg a párt Ferraz utcai központjában, hogy iratokat kérjen a Leire Díez volt szocialista párttag elleni nyomozás részeként, de ezzel párhuzamostan több házkutatás is zajlik két volt magas rangú szocialista vezető, Gaspar Zarrías és Santos Cerdán, valamint Javier Pérez Dolset üzletember madridi otthonában.

Mindhármukat szervezett bűnözés, vesztegetés, titkok nyilvánosságra hozatala, hamis tanúzás, hamis vád, kereskedelmi dokumentumok hamisítása, hatalommal való visszaélés, befolyással üzérkedés és állami intézmények elleni bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják.

A csendőrök arra keresnek bizonyítékot, hogy a PSOE fizetett-e - akár hamis számlákkal álcázva - Díeznek és másoknak állítólagos dezinformációs kampányokért bírák, ügyészek és a rendfenntartó szervek tagjai ellen.

Az El País szerint a nyomozáshoz közeli források tagadták, hogy eddig bármilyen bizonyítékot találtak volna a szocialista párt illegális finanszírozására.

A művelet része egy, a központi büntetőbíróságon zajló eljárásnak, amelyben 2021 és 2023 között, közbeszerzési szerződések odaítélésekor elkövetett állítólagos vesztegetéseket vizsgálnak, öt, összesen 132,9 millió euró értékű támogatásra vonatkozó szerződésre összpontosítva.

Decemberben a hatóságok őrizetbe vették Leire Díezt, valamint Vicente Fernándezt, a spanyol állami vagyonkezelő holding (SEPI) volt elnökét és Antxon Alonso baszk üzletembert is hűtlen kezelés, sikkasztás, befolyással üzérkedés és szervezett bűnözés bűncselekmények gyanújával. Mindhárman szabadlábon védekezhetnek, de elkobozták útlevelüket, és kéthetente meg kell elenniük a bíróság előtt.

"A szocialista párt különbözik a PP-től (ellenzéki konzervatív Néppárt), és ezt már számos alkalommal bebizonyítottuk. Itt nem történt bizonyítékmegsemmisítés. Ezért minden kért információt megadunk" - kommentálta az eseményeket Montse Mínguez, a PSOE szóvivője a Catalunya Rardiónak adott interjúban, hangsúlyozva, hogy együttműködnek a hatóságokkal.

Alberto Núnez Feijóo, a Néppárt elnöke parlamentben újságíróknak nyilatkozva ismét előhozott parlamenti választás kiírását szorgalmazta az ügy miatt.

A műveletre egy héttel azután került sor, hogy bírósági eljárás indult José Luis Rodríguez Zapatero volt spanyol miniszterelnökkel szemben bűnszervezethez tartozás, befolyással üzérkedés és okirat-hamisítás gyanújával.

A vizsgálóbíró szerint feltételezhető, hogy a szocialista politikus, aki 2004 és 2011 között volt kormányfő, tiltott befolyással üzérkedő hálózatot vezetett, és anyagi előnyökért cserébe harmadik felek szolgálatába állította magas rangú személyes kapcsolatait.

A nyomozás azért indult, hogy kiderüljön: a Plus Ultra légitársaság jogszerűen szerezte-e meg és használta fel a koronavírus-járvány miatt nyújtott, 53 millió eurós állami pénzügyi mentőcsomagot.

Zapatero tagadta a vele szemben felhozott vádakat. A bíróság június közepén hallgatja meg.

A szocialista párt körül több, korrupció miatt indult bírósági eljárás is folyamatban van. Ítélethozatal várható José Luis Ábalos volt közlekedési miniszter és két társának ügyében, akiket a koronavírus-világjárvány alatt kötött szabálytalan maszkbeszerzési szerződések miatt állítottak bíróság elé. Köztük van Santos Cerdán is, a PSOE volt szervezeti titkára, aki ebben az újabb ügyben is érintett.

(MTI)