2026. május 27. 12:36

Házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a minisztérium irodáiban

Súlyos visszaélések és gyanús készpénzhasználat miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a minisztérium irodáiban - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta: megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és közpénzfelhasználással kapcsolatosan megjelent súlyos problémák kivizsgálása.

Hozzátette, hogy szerda reggel a NAV munkatársai megjelentek a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, illetve a minisztérium irodáiban, hogy házkutatást tartsanak, és összeszedjék azokat az eszközöket, iratokat, amelyek tanúsíthatják azt, hogy pontosan mi is történt a Nemzeti Kulturális Alap kifizetései körül.

A vizsgálat eredményeiről a NAV munkatársai beszámolnak majd - jegyezte meg a miniszter, hozzátéve: ők pedig folytatják tovább azt a belső vizsgálatot és átvilágítást, amelyet megígértek, és amelynek célja, hogy kiderítsék, pontosan milyen formában, mire költött pénzt és milyen felhatalmazás alapján a Nemzeti Kulturális Alap.

(MTI)