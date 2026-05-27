Háború :: 2026. május 27. 14:51 ::

Újabb Hamász-vezetőt öltek meg (gyerekeivel együtt) a zsidók, majd közölték: az "önkéntes kivándorlási tervet" is végre fogják hajtani

Az izraeli hadsereg és a belbiztonsági szolgálat légicsapással likvidálta Gázavárosban Mohammed Odét, a Hamász katonai szárnyának legújabb vezetőjét is, valamint a szervezet hírszerzési főnökét - írta szerdai közös közleményében a hadsereg és a Sin Bét. Az akcióról videofelvételt is közzétettek.





«Uno degli ultimi comandanti senior del braccio militare di Hamas che ha ordinato il… ❗️L'IDF e lo Shin Bet hanno ufficialmente confermato l'uccisione di Muhammad Odeh, il nuovo leader dell'ala militare di Hamas e ex capo del loro quartier generale dell'intelligence il 7 ottobre:«Uno degli ultimi comandanti senior del braccio militare di Hamas che ha ordinato il… pic.twitter.com/XxMKGvrtWg May 27, 2026

Ode a Hamász katonai szárnyának immár tizenötödik likvidált vezetője. Az Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett támadás katonai vezetői közül már csak Imad Akel, a szervezet polgári védelmi parancsnoka van életben. Ode is részt vett e támadás megtervezésében, de másokéban is.





Odeh served as the Head of Hamas’ military wing following the elimination of Izz al-Din al-Haddad. As part of his role, he was responsible for planning and coordinating Hamas terrorists’… 🔴ELIMINATED: Mohammed Odeh - Head of Hamas’ Military Wing in a strike in northern Gaza.Odeh served as the Head of Hamas’ military wing following the elimination of Izz al-Din al-Haddad. As part of his role, he was responsible for planning and coordinating Hamas terrorists’… pic.twitter.com/y1Z7eUaUMd May 27, 2026

A hadsereg és a Sin Bét több épületet is támadott kedd este a Gáza központjában lévő Rimal negyedben, hónapokon át tartó hírszerzési előkészítés után. A gázai Sifa kórház egyik tisztségviselője közölte, hogy hatan vesztették életüket a Rimal elleni kedd esti légitámadásban.

Ode tíz napja, azóta volt a Hamász katonai szárnyának vezetője, hogy likvidálták elődjét, Izz ad-Din al-Haddadot. Előtte a Hamász hírszerzési vezetője volt, ekként ő határozta meg az október 7-i támadás célpontjait. A Hamász elleni háborúban feladata volt az izraeli hadsereg és az izraeli civilek elleni hírszerzési adatgyűjtést és elemzés is. Már többször megpróbálták likvidálni: lebombázták a házát, és életét vesztette legidősebb fia.

A Hamász szerda reggel hivatalosan megerősítette halálának tényét. A kedd esti támadásban meghalt a felesége és további három gyereke is.

"Ode felelős volt számos izraeli civil és katona meggyilkolásáért, elrablásáért és megsebesítéséért. Továbbra is üldözünk mindenkit, aki részt vett az október 7-i mészárlásban. Izrael előbb vagy utóbb mindannyiukat eléri" - írta Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráél Kac "védelmi" miniszter szerdai közös közleményében.

"Azt is megfogadtuk, hogy a Hamásznak nem lesz sem katonai, sem civil hatalma Gázában. Az önkéntes kivándorlási tervet is végrehajtjuk a megfelelő időben és módon" - közölte külön Kac.

Az utóbbi hetekben megrekedtek a Gázai övezet jövőjéről folytatott rendezési tárgyalások, és kérdés, hogy erre milyen hatással vannak a Hamász gázai katonai szárnyát gyengítő likvidálások a szervezet külföldön tartózkodó politikai vezetéséhez képest.

A Jediót Ahronót című újság hétvégi melléklete szerint Ode az "északi tábor" vezetőjének számított a katonai szárnyon belül, amely rivalizált a Szinvar fivérek vezette "déli táborral". Rögtön a Hamász 1987-es megalakulása után csatlakozott a szervezethez, az Izraellel együttműködők felkutatásával és likvidálásával foglalkozott.

(MTI nyomán)