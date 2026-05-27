2026. május 27. 21:04

Nagyszabású adatlopást jelentettek Litvániából

Nagyszabású adatlopást jelentettek szerdán Litvániából egy állami nyilvántartásból. Gitanas Nauseda litván elnök szerdán a nemzetbiztonsági tanács ülését követően nemzetbiztonságot érintő ügynek minősítette a történteket, amelyek során több mint 600 ezer adatlapot loptak el kiberbűnözők.

"Arra utaló jelek vannak, hogy ellenséges államok által szervezett kibertámadásról van szó" - hangoztatta Nauseda, akit a litván közszolgálati rádió idézett.

A vilniusi főügyészség a múlt hét végén súlyos adatszivárgásról számolt be a balti állam hivatalos nyilvántartásokért és az állampolgári adatbázisért felelős regisztrációs központjánál. Mindenekelőtt az ingatlannyilvántartás és a jogi személyek nyilvántartása volt érintett. Ismeretlenek egy másik hatóság bejelentkezési adatainak felhasználásával hozzá tudtak férni az adatokhoz. A központ vezetője a történtek nyomán lemondott, a hatóságok pedig fokozott kiberbiztonsági intézkedéseket vezettek be.

Nauseda kijelentette, hogy ami történt, az tűrhetetlen, és soha többé nem fordulhat elő. Bírálattal illette a 2,8 millió lakosú balti ország kormányát is, amiért csak késve számolt be az egyébként már március végén történt esetről. Az adatszivárgás által közvetlenül érintett államfő hangsúlyozta: elfogadhatatlannak tartja, hogy a nyilvánosság csak egy-két hónappal később értesült minderről.

A regisztrációs központ szerint telekkönyvi adatokat: neveket, személyi számokat, születési dátumokat és ingatlanokra vonatkozó egyéb információkat loptak el az elkövetők. Nauseda szerint egyelőre nincsenek értesülések az adatokkal történt esetleges visszaélésekről, de továbbra is fennáll ennek a veszélye.

(MTI)