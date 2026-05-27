Anyaország :: 2026. május 27. 13:16 ::

Elindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után

Befejeződött a múlt hét pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi Olefin-1 üzemben a hatósági helyszínelés, és elhárították a közvetlen balesetveszélyt. Elindulhatnak az üzem helyreállításához szükséges munkálatok, miután a Mol megkapta az ehhez szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

Az üzem biztonságos szénhidrogénmentesítése továbbra is folyamatban van - írták a közleményben.

A helyreállítás előkészítése az üzem takarításával kezdődik, ezt követi a káreseményben érintett készülékek és csővezetékek, valamint az acél- és vasbeton-szerkezetek felállványozása és műszaki ellenőrzése. A megsérült elemeket elbontják, a helyreállításhoz szükséges eszközök beszerzését pedig haladéktalanul elindítják. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak majd pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Előzetes szakértői becslések alapján több hónapos munka után indulhat újra az üzem - ismertették.

A balesetben megsérült dolgozók állapota folyamatosan javul, de továbbra is kórházi kezelésre szorulnak. A Mol mindenben támogatja az érintetteket és hozzátartozóikat - erősítették meg.

Magyarország üzemanyag-ellátását nem érinti az üzemi baleset, a Mol teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal - hangsúlyozták a közleményben

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során, május 22-én történt a robbanás. A balesetben egy ember meghalt, és az esetnek több súlyos sérültje is van.