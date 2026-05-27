Kormányszóvivő: az azbeszttel szennyezett utak felszedése a megoldás

Az azbeszttartalmú kőzúzalékból épült utak felszedése a megoldás a szennyezés problémájára - mondta Köböl Anita kormányszóvivő szerdán Budapesten, a keddi kormányülést követő sajtótájékoztatón

Kérdésre válaszolva emlékeztetett arra, hogy tárcaközi munkacsoportot állítottak fel több terület szakértőinek részvételével.

Hozzátette, az azbeszttartalom ártalmas, ha porózus állapotban a levegőben terjedhet, ezért nem javasolják, hogy az ilyen kőből épült magánutakat feltörjék, és az utak lefedését sem.

Az elsődleges megoldás ezeknek az utaknak felszedése, és a szennyezett anyag biztonságos elszállítása.

Arról is beszélt, hogy a kormány a szennyező fizet elvét tartja érvényesnek. Ha bebizonyosodik, hogy információk eltitkolása történt önérdekből vagy figyelmetlenségből, azt az osztrák félnek kell tudni hatósági úton kivizsgálnia, és biztosítania azt, hogy ne érje kár a magyar lakosságot.

(MTI)