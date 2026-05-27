2026. május 27. 10:42

A külügyminiszter 943 diplomataútlevél visszavonását javasolja

Orbán Anita külügyminiszter összesen 943, nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja - közölte Szondi Vanda kormányszóvivő szerdán sajtótájékoztatón.

Szondi Vanda emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan nem alanyi jogon járó diplomataútleveleket. Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomataútlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüket visszavonásra javasolta a tárcavezető: szám szerint 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolta.

A kormányszóvivő jelezte, Görög Márta igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy megnézzék, a személyiségi jogi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, kik kaptak ilyen útleveleket.

(MTI)