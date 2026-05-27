Külföld, Háború :: 2026. május 27. 15:16 ::

Financial Times: üres Trump "béketanácsának" pénzügyi alapja

Üres a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére létrejött Béketanács hivatalos pénzügyi alapja, és a szerveződés jogi és politikai bizonytalanságok miatt nem tud hozzákezdeni fő céljának, a Gázai övezet újjáépítésének megvalósításához - írta szerdán a Financial Times.

A londoni üzleti napilap online kiadásán megjelent beszámoló felidézi, hogy a tagországok 7 milliárd dollár folyósítására tettek ígéretet a Béketanács gázai segélyprogramja számára, és Trump külön 10 milliárd dollárnyi hozzájárulást helyezett kilátásba az Egyesült Államok részéről.

A Financial Times által idézett, a helyzetet ismerő források szerint azonban a tanács hivatalos pénzügyi alapjába - amelyet négy hónappal ezelőtt hoztak létre a Világbank kezelésében - a tagok még egyetlen dollárt sem fizettek be.

A lap szerint a Béketanácsnak van egy másik számlája is a JP Morgan amerikai pénzügyi szolgáltatónál, és ide már érkeztek folyósítások. Ennek a számlának a kezelését azonban - ellentétben a Világbank által vezetett hivatalos alappal, amely beszámolással tartozik az adományozóknak - semmiféle független átláthatósági követelmények nem szabályozzák.

A Béketanács egyik illetékese a Financial Timesnak elmondta, hogy a szerveződés számára sok finanszírozási módot hoztak létre, köztük a világbanki mechanizmust, de "ez idő szerint az adományozók más lehetőségek alkalmazása mellett döntöttek".

Az illető szerint a Béketanács majd egy "megfelelőnek ítélt időpontban" tesz jelentést pénzügyi helyzetéről saját igazgatótanácsának, amelynek amerikai kormányilletékesek és más tanácsadók a tagjai.

A Financial Times értesülése szerint Marokkó egyelőre 3 millió dollárral, az Egyesült Arab Emírségek 20 millió dollárral járult hozzá a Béketanács bolgár főképviselője, Nikolaj Mladenov hivatalának és a Gázai övezet irányítására létrehozott palesztin testület munkájának finanszírozására.

Az Egyesült Arab Emírségek emellett 100 millió dollárt folyósított egy új gázai rendőri erő tagjainak kiképzésére, de ez a program még nem kezdődött el, és az erre érkezett pénzeket befagyasztották - írta két forrást idézve a Financial Times.

A lapnak a Béketanács szóvivője elmondta, hogy a testület megkezdte a pályázatok kiírását a gázai biztonsági és újjáépítési programokra, de szerződések még születtek, "jórészt azért, mert még nem kezdtük el működésünket Gázában". A szóvivő szerint ennek oka az, hogy az övezetet uraló Hamász még nem szerelte le fegyverzetét.

A Financial Times felidézte, hogy az Európai Unió, az ENSZ és a Világbank legutóbbi felmérése szerint a következő évtizedben több mint 70 milliárd dollárra lenne szükség a Gázai övezet újjáépítésére.

(MTI nyomán)