Külföld, Gazdaság :: 2026. május 27. 07:07 ::

Jelentősen romlottak a német ipar exportvárakozásai májusban

A német feldolgozóipari vállalatok az előző havinál jelentősen kedvezőtlenebbül ítélték meg exportlehetőségeiket májusban a müncheni egyetem ifo gazdaságkutató intézetének havi rendszerességgel végzett felmérésének adatai alapján.

Az ifo (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) exportvárakozásokat számszerűsítő hangulatindexe májusban mínusz 5,5 pontra, tavaly április óta a legalacsonyabb szintre, több mint egyéves mélypontra esett az előző havi mínusz 1,2 pontról.

Annak ellenére, hogy az export az első negyedévben fellendült, a kilátások továbbra is kedvezőtlenek. A geopolitikai bizonytalanság továbbra is nagyfokú - kommentálta az eredményeket Timo Wollmershäuser, az ifo gazdasági előrejelzésekért felelős vezetője.

A felmérés tanúsága szerint májusban számottevően romlottak az exportvárakozások, a legjelentősebb változást a járműgyártók esetében jegyezték fel: az autóipar négy optimista hónapot követően májusban ismét pesszimistává vált a következő három hónap külföldi megrendeléseinek alakulásával kapcsolatban.

A fémiparban a vállalatok többsége továbbra is a külföldi értékesítés visszaesésére számít. Az ifo közleménye szerint általánosságban elmondható, hogy az energiaigényes ágazatok nyomás alatt állnak a globális piacokon, és visszaesésre számítanak.

A felmérésből az is kiderült, hogy a villamosipari és a bútoripari vállalatok egyaránt a külföldi megrendelések bővülésére számítanak.

Egy évvel ezelőtt, 2025 májusában az idei májusinál magasabban, mínusz 2,3 ponton állt a német ipari exportőrök üzleti várakozásait számszerűsítő index értéke. Idén januárban mínusz 0,6 ponttal kezdett az ifo intézet exportágazati hangulatindexe. A mutató tavalyi mélypontját mínusz 8,9 ponton érte el áprilisban.

(MTI)