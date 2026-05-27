Cigánybűnözés, Videók :: 2026. május 27. 19:26 ::

Szavazatvásárlással gyanúsították meg a hitgyülis cigányvezért, aki Kerepesen Penny-kártyával vásárolta a fideszes szavazatokat

A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki Kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon szerdán.

Azt írták, hogy egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint Kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. (azaz Jakab) István a riportereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60, 10 ezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből.

Az említett újságcikk alapján a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalból nyomozást rendelt el, amely során kiderült, hogy az egyesület egy áruháztól 5 millió forint értékben vásárolt utalványokat. A nyomozók a tanúkihallgatásokat és az adatgyűjtést követően május 15-én kutatást tartottak J. István lakóhelyén, valamint az egyesület székhelyén, és lefoglaltak 45 utalványt, egyéb támogatási összegekhez kapcsolódó iratokat, továbbá az elkövető telefonját.

A rendőrök a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki szabadlábon védekezhet.

A hvg a rendőrség közleményéhez kapcsolódóan azt írta, hogy a gyanúsított Jakab István, a ceglédi "roma" önkormányzat elnöke, valamint a Hit Gyülekezetének nagykőrösi "lelkésze", aki a 444-nek ismerte el április 12-én az utalványok kiosztását.

Később az is kiderült, hogy a Jakab István által vezetett Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesület legalább 59 millió forint támogatást kapott a Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt működő Nemzeti Kulturális Alaptól. A tárcavezető volt a Kerepest is magában foglaló Pest vármegyei 6. számú országgyűlési egyéni választókerület fideszes jelöltje.

(MTI nyomán)