Anyaország :: 2026. május 27. 11:54 ::

Majomkodás és hazudozás

Nagyjából a fenti két jelzővel foglalható össze az első parlamenti ülésnapon a Tisza Párt „teljesítménye”. Nem gondolom, hogy túlságosan részleteznem kellene, ugyanis mindenki látta, de valami egészen elképesztő volt megtapasztalni, Magyar Péternek milyen indulatkezelési problémái vannak. S ez az ember most Magyarország miniszterelnöke...

A Mi hazánk képviselői, főként Toroczkai László és Novák Előd akasztotta ki jelentősen Magyart, de igencsak emlékezetesre sikeredett a Gulyás Gergellyel (egykori (?) barátja) folytatott odasétálós „párbeszéd is”. Ez olyasféle viselkedés volt, mint egy idióta kamaszé. Azok a mozdulatok pedig, amelyeket Novák Előd felszólalása közben mutatott be, leginkább egy kezeletlen középiskolai osztály képét mutatták.

Természetesen ez lehet valakinek vicces, lehet siralmas, de egyet ne felejtsünk. Itt a fő kockázat a következő években abban rejlik, hogy 3,4 millió honfitársunk egy nárcisztikus pszichopata kezébe adta az ország vezetését. Ennélfogva következetességre ne számítsunk, még a rossz dolgok sem fognak kiszámíthatóan történni, itt elég egy-egy sértődés Magyar részéről, és totálisan érzelmi-indulati alapon tesz majd ezt vagy azt, hoz majd ilyen vagy olyan rendeletet, ment fel a pozíciója alól bárkit. Bárkit, aki mondjuk nem lájkolja elég gyorsan a legújabb majomkodós Facebook-bejegyzését. Valóságos majomházat csinált tegnap a Parlamentből.

De azt is megszokhattuk már, és ez így is lesz a jövőben is, hogy a Tisza Párt sajátja a hazudozás. Egyik frakcióvezető-helyettesük is jeleskedett ebben.

- Az első parlamenti ülés után egy dolgot mindenképp érdemes rögzíteni: az ellenzéki képviselők ma sem támogatták sem a gyermekvédelmi rendszer válságát vizsgáló, sem a kegyelmi ügy felelőseit feltáró bizottság létrehozását – írja közösségi oldalán Kalázdi-Kerekes Kinga, a Tisza Párt frakcióvezető-helyettese. Csakhogy ez hazugság.

Ugyanis a Mi Hazánk-frakció támogatta mind a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság felállítását, mint ahogy a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottságét is. A Fidesz nem meglepő módon nem támogatta, de az ellenzék nem csak belőlük áll.

Íme a bizonyítékok (parlament.hu):

L. J. - Kuruc.info