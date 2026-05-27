Cigánybűnözés, Videók :: 2026. május 27. 10:01 ::

Halálhoz vezetett Nyírpilisen a cigány nőstények párzásügyi szóváltása

Május 20-án a szabolcsi Nyírpilisen egy 27 éves férfi életét vesztette, miközben csitítani próbálta unokahúga és egy másik cigány nő közötti torzsalkodást.

A bonyodalmat az szülte, hogy a 16 éves Kozák Jázmin Dalma elszerette a 20 éves Lili férjét. A megcsalt nő a fiatalabb otthonához ment, hogy számonkérje annak tettét. A szokásos faji vehemenciájú szóváltás hamar dulakodáshoz vezetett, az idősebb nő a fiatalabbat a hajánál fogva rángatta a lépcsőn. Ezt észlelte a fiatalabb nő szomszédban lakó 27 éves férfi rokona, Kozák Elemér, aki épp fát vágott. A férfi megpróbálta szétválasztani a verekedő nőket, amikor az idősebbik, vagyis a megcsalt nő olyan erővel lökte meg a békítő rokont, hogy az egyensúlyát elvesztette, és hátra esvén egy kőbe verte a fejét.

A megtámadott 16 éves Jázmin 36 éves anyjának beszámolója szerint a sógora hatalmas csattanással vágódott a földre, ahol azonnal eszméletét vesztette.



A 36 éves nő a sógora ruháját mutatja

„Én megfogtam, olyan sokkot kaptam... elszaladtam" – emlékezett vissza a sokkoló pillanatokra az asszony, aki látta, hogy a férfi élettelenül terült el a földön. A kiabálásra a szomszédok is rögtön a bajba jutott család segítségére siettek, és azonnal értesítették a mentőket, valamint a rendőröket is.

A 36 éves asszony szerint a lökést okozó Lili a legkisebb megbánást sem tanúsította: az esetet követően eltávozott a helyszínről, miközben azt rikácsolta, hogy "jól tettem, megöltem... megérdemelte, legalább meghalt a családból egy".



Halállal végződött a putriban a párzási perpatvar

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a haláleset pontos körülményeit. A nyomozás egyik legfontosabb kérdése az, hogy a lökés és az azt követő hanyatt esés ok-okozati összefüggésben áll-e a férfi halálával.

Lili rokonai az eset után azt állították, hogy a férfi halálát nem a fizikai kontaktus, hanem egy hirtelen jött epilepsziás roham okozta. Ezt a magyarázatot az elhunyt édesapja határozottan cáfolta, egyértelműen kijelentve, hogy a fiának semmilyen egészségügyi problémája nem volt.

A hatóságok elrendelték az igazságügyi orvosszakértői boncolást – ennek az eredménye kulcsfontosságú lesz az ügy jogi megítélésében. Ha az orvosszakértő azt állapítja meg, hogy a lökés miatti esés okozta a halált, az esetleges bűncselekmény minősítése akár halált okozó testi sértés is lehet.

A család most végső búcsút vesz a férfitől, eltemetik, de állításuk szerint nem fogják annyiban hagyni a történteket.



A település szinte teljes lakossága cigányokból áll

A közel ezer lakossal rendelkező Nyírpilisen a 2011-es népszámlálás szerint a lakosság több, mint 65%-a cigány, ám a helyi magyarok elmondása és saját tapasztalatom alapján a tényleges arány 90% fölött van. A jelenlegi polgármester, Beri Márk a korábbi polgármester, Beri Róbert fia. Beri Róbertet korábban uzsorázás, csalás és zsarolás miatt ítélték jogerősen letöltendő börtönbüntetésre.

KG - Kuruc.info